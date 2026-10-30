FOTO: El Paraná muestra signos de estabilización: Yacyretá prevé descenso de niveles para el fin de semana

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El río Paraná se encuentra en un periodo de aguas altas, lo que ha mantenido en alerta a las comunidades aledañas en Argentina y Paraguay. Sin embargo, las últimas proyecciones hidrológicas indican que podría haber un descenso gradual de los niveles hacia el fin de semana.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó el martes 27 de octubre que los caudales que llegan a la central hidroeléctrica se sitúan actualmente en aproximadamente 33.500 metros cúbicos por segundo, con expectativas de que fluctúen entre 33.000 y 35.000 metros cúbicos por segundo en los días venideros.

Durante septiembre, los caudales fueron un 37% superiores a los promedios históricos mensuales, mientras que en octubre esa cifra alcanzó cerca del 100%. Esto significa que el volumen de agua que llega a Yacyretá es casi el doble de lo habitual para esta época.

Este comportamiento del río se debe a las precipitaciones en diversas áreas de la cuenca del Paraná. A pesar de que los niveles actuales son altos, entre el 27 y el 30 de octubre no se anticipan lluvias significativas en la cuenca, lo que contribuiría a la estabilización.

El conocimiento del comportamiento del río Paraná es crucial no solo para la generación hidroeléctrica, sino también para la planificación de medidas preventivas en las localidades cercanas. Para entender su evolución, es necesario observar más que las lluvias locales, ya que el río recibe aportes de distintas regiones y también se ve afectado por la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba.

Por ello, el Sector Hidrología del Departamento Técnico de Yacyretá lleva a cabo un seguimiento constante de las precipitaciones, caudales y niveles del río, utilizando información meteorológica e hidrológica para realizar previsiones a corto plazo.

Desde que comenzó el aumento sostenido de los caudales, Yacyretá ha emitido 11 alertas precautorias para informar a las autoridades y comunidades ribereñas sobre la evolución del Paraná. Esta labor es resultado de décadas de estudios y experiencia en la operación de la central binacional.

En situaciones de crecida, la central cuenta con estructuras de descarga, conocidas como vertederos, que permiten evacuar el agua que supera la capacidad de las turbinas. Su funcionamiento busca mitigar, dentro de las posibilidades de la infraestructura, los picos de crecida y gestionar el flujo hacia los sectores aguas abajo.

A pesar de las previsiones de descenso, los niveles del Paraná siguen siendo superiores a los umbrales de referencia en las localidades cercanas a la central.

En Ituzaingó, Corrientes, el río registró este martes a las 12:30 una altura de 4,31 metros, con un nivel de alerta en 3,50 metros y evacuación en 4 metros. Se prevé que en los próximos días los niveles oscilen entre 4,10 y 4,30 metros.

En Ayolas, Paraguay, los niveles se mantienen cercanos a los 6 metros, con expectativas de un descenso gradual, aunque siguen por encima de los umbrales de alerta e inundabilidad establecidos para la localidad.

Las proyecciones oficiales son válidas hasta el 30 de octubre y pueden ser revisadas según la evolución de las precipitaciones y caudales aguas arriba. Aunque la situación inmediata parece más estable, los especialistas advierten que las condiciones climáticas relacionadas con El Niño podrían provocar nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027.