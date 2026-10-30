Dalma Maradona habló sobre la familia y el juicio tras el cumpleaños de su padre Diego
La actriz reveló los pormenores familiares en el día del cumpleaños de Diego Maradona.
FOTO: Dalma Maradona sostuvo que la familia no está unida "por el juicio".
Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- La actriz Dalma Maradona abordó la complicada situación del núcleo familiar durante los homenajes por el cumpleaños número 66 de su padre, Diego, y afirmó que la familia no está unida "por el juicio" que investiga la muerte del famoso futbolista argentino.
Consultada sobre el cumpleaños más memorable con su padre, Dalma mencionó: "Todos porque era una persona que le gustaba mucho festejar, tanto sus cumpleaños como los nuestros. Si nosotras no lo queríamos festejar, él organizaba con mi mamá y se armaba una fiesta espectacular".
En esta línea, recordó el lado más festivo del ícono del fútbol: "A él le gustaba mucho cantar, bailar y todo lo que se relacione con festejar. Siempre, estaba bueno festejar con él". Sin embargo, la actriz y productora audiovisual no pudo evitar el contexto actual: "Es un día difícil".
"Desde hace seis años, es un día muy complicado pero trato de agarrarme de los homenajes que vienen desde el amor absoluto. Trato de elegir los lugares y no lo hago porque es un día muy sensible, trato de preservarme yo y pasarla lo mejor que pueda", agregó.
Sobre la posibilidad de una unidad familiar, Dalma comentó escuetamente: "No creo. Las marcas no dividieron a la familia, fue el juicio".
Lectura rápida
¿Qué comentó Dalma Maradona sobre su familia?
Dalma expresó que la familia no está unida debido al juicio relacionado con la muerte de su padre.
¿Cómo era Diego Maradona en sus cumpleaños?
Dalma recordó que a su padre le gustaba mucho festejar y organizar fiestas memorables.
¿Qué siente Dalma en el cumpleaños de su padre?
Ella considera que es un día complicado y sensible, pero trata de enfocarse en los homenajes.
¿Desde hace cuánto es un día difícil para Dalma?
Desde hace seis años, este día ha sido complicado para ella.
¿Qué hace Dalma para sobrellevar el día?
Trata de elegir los lugares y actividades que la ayuden a preservarse emocionalmente.
[Fuente: Noticias Argentinas]