Dalma Maradona habló sobre la familia y el juicio tras el cumpleaños de su padre Diego

FOTO: Dalma Maradona sostuvo que la familia no está unida "por el juicio".

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- La actriz Dalma Maradona abordó la complicada situación del núcleo familiar durante los homenajes por el cumpleaños número 66 de su padre, Diego, y afirmó que la familia no está unida "por el juicio" que investiga la muerte del famoso futbolista argentino.

Consultada sobre el cumpleaños más memorable con su padre, Dalma mencionó: "Todos porque era una persona que le gustaba mucho festejar, tanto sus cumpleaños como los nuestros. Si nosotras no lo queríamos festejar, él organizaba con mi mamá y se armaba una fiesta espectacular".

En esta línea, recordó el lado más festivo del ícono del fútbol: "A él le gustaba mucho cantar, bailar y todo lo que se relacione con festejar. Siempre, estaba bueno festejar con él". Sin embargo, la actriz y productora audiovisual no pudo evitar el contexto actual: "Es un día difícil".

"Desde hace seis años, es un día muy complicado pero trato de agarrarme de los homenajes que vienen desde el amor absoluto. Trato de elegir los lugares y no lo hago porque es un día muy sensible, trato de preservarme yo y pasarla lo mejor que pueda", agregó.

Sobre la posibilidad de una unidad familiar, Dalma comentó escuetamente: "No creo. Las marcas no dividieron a la familia, fue el juicio".