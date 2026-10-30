FOTO: El riesgo país argentino trepó a 790 puntos y alcanzó un nuevo máximo en 2026.

El riesgo país argentino subió este viernes a 790 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 44 unidades, en una jornada en la que los bonos soberanos en dólares profundizaron las pérdidas y se movieron en sintonía con la tendencia negativa de los mercados internacionales.

A las 16, los títulos argentinos Bonares y Globales registraban una caída promedio del 1%, en un contexto de mayor prudencia entre los inversores y preocupación por el desempeño de los activos financieros a nivel global.

Con este avance, el riesgo país llegó a su valor más elevado desde el 24 de octubre de 2025, reflejando el incremento del rendimiento que los mercados exigen a la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Las bolsas internacionales presionaron sobre los activos argentinos

La tendencia negativa de los mercados externos fue uno de los factores que incidieron en el comportamiento de los títulos locales.

Las principales bolsas internacionales registraron bajas ante las dudas sobre la rentabilidad futura de las fuertes inversiones que realizan las grandes compañías tecnológicas en inteligencia artificial.

La consultora Max Capital señaló que las acciones estadounidenses caían con fuerza antes de la última rueda del mes, luego de que los resultados de Amazon y Alphabet reavivaran las preocupaciones sobre el gasto de capital de las grandes empresas del sector.

A ese escenario se sumó la evolución del precio del petróleo, que avanzaba cerca de un 2% y se encaminaba a registrar su cuarta suba mensual consecutiva.

La cotización del crudo estuvo condicionada por la posibilidad de una escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, a pocos días de las elecciones de medio término estadounidenses, y por un reciente ataque contra instalaciones petroleras en el estrecho de Ormuz.

Qué pasó con los bonos argentinos

Los bonos soberanos en dólares registraron pérdidas promedio del 1% durante la jornada. La caída de los Bonares y Globales impulsó el incremento del riesgo país, que mide la diferencia entre los rendimientos de los títulos de deuda de un país y los bonos considerados de referencia del Tesoro estadounidense.

El indicador de JP Morgan avanzó 44 puntos hasta ubicarse en 790 unidades, un nivel que no alcanzaba desde octubre del año pasado.

La evolución de este índice es seguida de cerca por los inversores porque funciona como una referencia del costo de financiamiento que enfrentaría Argentina en los mercados internacionales.

El Banco Central retomó las compras de divisas

En el frente cambiario y monetario, el Banco Central volvió el jueves a realizar compras de divisas en el mercado, después de tres jornadas sin participación.

La acumulación de reservas netas aparece como uno de los fundamentos que brindan respaldo a las cotizaciones de la deuda pública argentina.

Sin embargo, la jornada financiera estuvo dominada por la cautela internacional y la caída de los activos de riesgo, un contexto que también impactó sobre los títulos argentinos.

El nuevo máximo del riesgo país vuelve a poner el foco sobre la evolución de los bonos soberanos y las condiciones de acceso al financiamiento externo, en un escenario condicionado tanto por los factores locales como por el comportamiento de los mercados globales.