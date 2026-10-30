Boca recuerda a Maradona en su cumpleaños con emotivos homenajes en redes sociales
El club rindió tributo a Diego Maradona, quien este viernes cumpliría 66 años, compartiendo conmovedoras imágenes y videos que evocan su legado en el fútbol.
FOTO: Boca recuerda a Maradona en su cumpleaños con emotivos homenajes en redes sociales
Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Boca Juniors realizó una serie de emotivos homenajes en sus redes sociales para conmemorar a Diego Armando Maradona, quien cumpliría 66 años este viernes. La primera publicación incluyó una foto del 'Pelusa' vistiendo la camiseta de Boca durante su último ciclo en el club, que tuvo lugar entre 1995 y 1997, acompañada del mensaje: 'Maradona es de Boca.'
Minutos más tarde, el club compartió un video que conmovió a muchos de sus aficionados, en el que diversas personas saludan a Maradona por su cumpleaños, mientras se muestran imágenes de un teléfono y los momentos más destacados del 'Diez' en Boca, así como la emblemática Copa del Mundo que conquistó con la Selección argentina en México 1986.
El posteo incluyó la emotiva frase: 'Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida.' Esta serie de publicaciones destaca el impacto perdurable de Maradona en el club y en el fútbol mundial, recordando su legado y la conexión única que mantuvo con los hinchas de Boca.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué conmemoró Boca Juniors?
Boca Juniors homenajeó a Diego Maradona en el aniversario de su nacimiento, que cumpliría 66 años.
¿Qué tipo de contenido compartió el club?
El club publicó fotos y un video emotivo recordando los momentos más destacados de Maradona.
¿Cuál fue el mensaje clave del homenaje?
El mensaje destacado fue: 'Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida.'
¿Cuándo nació Diego Maradona?
Diego Maradona nació el 30 de octubre de 1960.
¿Qué logro importante se destacó en el video?
El video incluyó imágenes de Maradona levantando la Copa del Mundo en 1986 con Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]