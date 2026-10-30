FOTO: Boca recuerda a Maradona en su cumpleaños con emotivos homenajes en redes sociales

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Boca Juniors realizó una serie de emotivos homenajes en sus redes sociales para conmemorar a Diego Armando Maradona, quien cumpliría 66 años este viernes. La primera publicación incluyó una foto del 'Pelusa' vistiendo la camiseta de Boca durante su último ciclo en el club, que tuvo lugar entre 1995 y 1997, acompañada del mensaje: 'Maradona es de Boca.'

Minutos más tarde, el club compartió un video que conmovió a muchos de sus aficionados, en el que diversas personas saludan a Maradona por su cumpleaños, mientras se muestran imágenes de un teléfono y los momentos más destacados del 'Diez' en Boca, así como la emblemática Copa del Mundo que conquistó con la Selección argentina en México 1986.

El posteo incluyó la emotiva frase: 'Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida.' Esta serie de publicaciones destaca el impacto perdurable de Maradona en el club y en el fútbol mundial, recordando su legado y la conexión única que mantuvo con los hinchas de Boca.

Agencia NA