La carta de Napoleón a Josefina que empezó con un "te detesto" y terminó revelando amor
En 1796, mientras dirigía una campaña militar en Italia, Bonaparte le escribió a su esposa un reproche que dejó al descubierto sus sentimientos: la angustia de esperar noticias de la mujer que amaba.
30/10/2026 | 15:03Redacción Cadena 3
FOTO: La carta de Napoleón a Josefina: un amor que desafía el tiempo y la distancia
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Cartas que sobrevivieron al tiempo
Hay cartas de amor que empiezan diciendo: "Te amo". Y hay una que comienza exactamente al revés. La escribió Napoleón Bonaparte y las primeras palabras que le dedicó a Josefina fueron: "Ya no te amo en absoluto; al contrario, te detesto".
Napoleón estaba en Italia. Era noviembre de 1796. Hacía apenas 8 meses que se había casado con Josefina y, mientras él dirigía una campaña militar, esperaba sus cartas. Pero Josefina no escribía lo suficiente. O, al menos, no con la frecuencia que Napoleón esperaba.
Y aquel hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes a ejércitos enteros no podía conseguir algo mucho más sencillo: que la mujer que amaba le escribiera.
Entonces comenzó su reproche. Le pregunta: ¿qué puede ser tan importante como para quitarle tiempo para escribirle? Y hasta imagina que existe otro hombre, un rival misterioso que ocupa sus días.
Pero la ironía aparece enseguida, porque, después de decirle que la detesta, Napoleón confiesa lo que realmente siente: "Estoy inquieto, mi buena amiga, por no recibir noticias tuyas".
Y le pide que le escriba cuatro páginas. No seis líneas, no una frase: cuatro páginas. Porque, para Napoleón, una carta de Josefina no era solamente una carta: era una forma de tenerla cerca.
Y entonces la máscara del general desaparece completamente. El hombre que podía hablar de ejércitos, territorios, victorias, habla solamente de abrazarla y termina prometiéndole un millón de besos.
La carta había comenzado diciendo: "Ya no te amo". Y terminaba diciendo: en realidad, necesito saber que todavía me amas.
Porque hay una forma de desesperación que no necesita gritos. A veces solamente espera, escribe, vuelve a escribir y mira una puerta que no se abre.
Napoleón podía avanzar sobre Italia, podía vencer ejércitos, podía imponer su voluntad sobre hombres y territorios, pero, frente al silencio de Josefina, era simplemente un hombre esperando una respuesta.
Napoleón Bonaparte, Josefina, una carta que comienza con odio y termina revelando amor. Porque algunas veces, en el lenguaje del amor, "ya no te amo" puede querer decir exactamente lo contrario.
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Lectura rápida
¿Quién escribió la carta y a quién está dirigida? La carta fue escrita por Napoleón Bonaparte y está dirigida a Josefina.
¿Cuándo fue escrita la carta? La carta fue escrita en noviembre de 1796.
¿Dónde se encontraba Napoleón al momento de escribir la carta? Napoleón se encontraba en Italia.
¿Qué le pedía Napoleón a Josefina en la carta? Le pedía que le escribiera cuatro páginas.
¿Qué revela la carta sobre los sentimientos de Napoleón? La carta revela que, a pesar de comenzar con un reproche, Napoleón realmente necesitaba saber que Josefina aún lo amaba.