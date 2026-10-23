Neruda y Matilde: las cartas de un amor que empezó en secreto

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Por Rony Vargas

Pablo Neruda escribió poemas de amor para millones. Pero durante años hubo una mujer que recibió sus palabras antes que el resto del mundo: Matilde Urrutia.

Cuando Neruda conoció a Matilde, él estaba casado. Lo que comenzó como una relación clandestina terminaría convirtiéndose en uno de los grandes amores de su vida.

Durante años tuvieron que esconderlo. Y entonces apareció el papel.

"Amor mío, cuento las horas que me faltan para besar tu bocica adorada. Amor, amor, que me haces más falta que el aire".

Las cartas recorrieron el mundo: París, Roma, Pekín, Praga, Buenos Aires. Neruda viajaba, Matilde esperaba y las palabras mantenían unido aquello que la distancia intentaba separar.

En una de ellas, escrita desde Roma, aparece una frase que parece resumir toda la historia: "Hay algo más importante que tú y que yo: somos tú y yo".

Eran dos personas intentando construir un lugar propio. Un lugar que no dependiera de los demás.

Durante años hubo secretos, celos, separaciones, reencuentros y también miedo. Pero el amor sobrevivió.

"Mi vida la escogí yo y la escogí para ti también", le escribió Neruda.

En 1955, la relación dejó de ser clandestina. Neruda y Matilde comenzaron a vivir juntos en La Chascona, la casa que habían construido en Santiago de Chile. Compartirían su vida hasta la muerte del poeta.

Después vendrían nuevos libros, poemas, viajes y años compartidos en Isla Negra. También la enfermedad y el paso del tiempo.

Pero las cartas habían guardado algo íntimo: cómo sonaba Neruda cuando escribía para una sola mujer.

Matilde fue su amor y también la mujer que conservó aquella correspondencia. Gracias a eso podemos escuchar hoy la voz privada del poeta.

"Amor, amor, que me haces más falta que el aire".

Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973. Matilde estuvo a su lado hasta el final.

Y quizá por eso aquella frase escrita muchos años antes adquiere otro significado: "Somos tú y yo".

Dos personas, una historia y miles de palabras que sobrevivieron al tiempo.