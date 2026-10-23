De la tiza al campo: la docente que lidera una de las mayores agroempresas santafesinas

La historia de RCM S.A., firma agroindustrial radicada en la localidad de Villa Minetti, Santa Fe, sintetiza un legado de superación y adaptación familiar.

Fundada hace más de cuatro décadas por Raúl Resconi —quien comenzó descargando camiones a balde en una planta de silos—, la empresa atravesó su momento más crítico hace cinco años con la pérdida de su creador durante la pandemia.

Ante el trágico desenlace, su esposa Mónica Mansilla, quien tras 23 años al frente del Jardín N° 10 de Villa Minetti había renunciado para colaborar en la administración, debió tomar la conducción general junto a su hijo Milton Resconi, que entonces tenía 26 años y estudiaba Administración Rural en la UTN de Rafaela.

"Cuando perdimos a mi esposo no sabíamos qué hacer. Estaba la duda de si alquilábamos los campos para vivir de rentas, pero no estamos hechos de esa madera", expresó Mónica sobre la decisión de no vender ni arrendar la firma.

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Gestión moderna, digitalización y liderazgo

Hoy la compañía emplea a cerca de 100 personas, cuenta con un equipo técnico integrado por ingenieros, contadores y encargados, y siembra campos propios y alquilados en Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

Respecto a la conducción en un sector tradicionalmente masculino, Mansilla remarcó: "Es un sector muy conservador, pero el lugar nos lo tenemos que dar nosotras. No tiene que ver con el género, sino con la ética, la confiabilidad y la responsabilidad".

Por su parte, Milton destacó el proceso de modernización que encararon para mantener la competitividad tecnológica en el sector productivo: "Tenemos todo sistematizado, ya no utilizamos papel para las órdenes de trabajo. Vía digital y en tiempo real podemos monitorear desde el celular el rendimiento de la maquinaria".

La firma incorporó recientemente tecnología de vanguardia, como uno de los tractores más potentes del mercado (540 HP) orientado a tirar sembradoras de gran porte, reafirmando el compromiso de reinversión local y continuidad del proyecto familiar.