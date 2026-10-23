Estudiantes se prepara para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, 55 años después

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- A más de cinco décadas de aquel histórico triunfo frente a Palmeiras de Brasil en Uruguay, Estudiantes de La Plata se prepara para reencontrarse con el "Verdao" en una nueva final por la Gloria Eterna.

Un análisis de la filosofía que transformó el fútbol sudamericano, la estatua del maestro en el estadio y el convulso contexto político y económico de Argentina y Brasil.

Para Estudiantes de La Plata, la Copa Libertadores de América no es un torneo más, sino la competición que ha forjado su identidad, su cultura institucional y esa palabra que resuena con fuerza en el fútbol mundial: la mística.

Luego de conseguir una clasificación épica al meterse en la definición continental, el fútbol sudamericano se prepara para revivir uno de sus capítulos más memorables, ya que se reeditará el enfrentamiento de 1968, en el que Estudiantes logró su primera Copa Libertadores venciendo a Palmeiras. La Conmebol confirmó que la final se disputará en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo el 28 de noviembre, el mismo lugar donde nació el mito albirrojo.

La primera final continental en la historia del Pincha lo tuvo como rival al poderoso Palmeiras en una serie electrizante que requirió de un tercer partido. En el encuentro de ida, el 2 de mayo de 1968, Estudiantes se impuso 2 a 1 con goles de Eduardo "Bocha" Flores y Juan Ramón Verón. En el partido de vuelta, el 7 de mayo en el Estadio Pacaembú de San Pablo, Palmeiras reaccionó y ganó 3 a 1, con un gol albirrojo de Marcos Conigliaro.

Como el reglamento no contemplaba la diferencia de gol, la definición se trasladó a territorio uruguayo. Así, el 16 de mayo de 1968, el Estadio Centenario fue testigo de la gloria albirroja, donde Estudiantes venció 2 a 0, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón "La Bruja" Verón, consagrándose campeón de América por primera vez.

La Plata estalló de alegría, y miles de hinchas celebraron en sus calles y en la plaza Moreno el regreso de los campeones.

El verdadero artífice de aquel equipo revolucionario fue Osvaldo Zubeldía. Desde su llegada en 1965, transformó el fútbol profesional introduciendo conceptos innovadores como entrenamientos en doble turno, análisis científico del rival y estrategias en jugadas de pelota parada. Zubeldía convenció que el trabajo, la disciplina táctica y el esfuerzo colectivo podían superar cualquier talento individual.

En homenaje a su legado, el club erigió una estatua en el Estadio Jorge Luis Hirschi en honor a Osvaldo Zubeldía, ubicada junto a la de Carlos Salvador Bilardo, y desarrollada bajo la gestión de Juan Sebastián Verón. La obra inmortaliza el concepto de trabajo diario como pilar institucional.

Aquel cruce histórico de 1968 se dio en un contexto político y social complicado en ambas naciones. Tanto Argentina como Brasil estaban bajo regímenes militares que utilizaban el deporte como herramienta de cohesión social y proyección internacional.

En Argentina, el país atravesaba el segundo año de la dictadura conocida como Revolución Argentina, liderada por el general de facto Juan Carlos Onganía. En el ámbito económico, el ministro Adalberto Krieger Vasena implementaba políticas de ajuste que provocaban tensiones sociales y sindicales.

En Brasil, el gobierno militar que surgió tras el golpe de 1964 enfrentaba crecientes protestas. A pesar de un crecimiento económico notable, la desigualdad social se incrementaba y los derechos laborales eran severamente restringidos.

En este contexto, Estudiantes de La Plata se erguía como un símbolo de resistencia y orgullo popular. Juan Ramón "La Bruja" Verón, figura clave del equipo de Zubeldía, anotó cuatro goles en la Copa Libertadores de 1968, incluyendo el decisivo en la final. Su hijo, Juan Sebastián "La Brujita" Verón, heredó esa mística y, tras su regreso de Europa, llevó al club a la conquista de la Libertadores en 2009, además de asumir la presidencia del club y liderar la modernización del estadio.

Estudiantes ha disputado cinco finales de Copa Libertadores, logrando cuatro títulos y sufriendo solo una derrota. La primera consagración llegó en 1968 frente a Palmeiras tras una serie de tres partidos vibrantes. En la ida, el 2 de mayo, Estudiantes ganó 2 a 1; en la vuelta, Palmeiras triunfó 3 a 1. La serie se decidió el 16 de mayo en el Estadio Centenario, donde Estudiantes se consagró campeón al vencer 2 a 0.

El siguiente año, en 1969, Estudiantes logró el bicampeonato al vencer a Nacional de Uruguay. En 1970, se consagró nuevamente ante Peñarol, y en 2009, levantó su cuarta copa frente a Cruzeiro.