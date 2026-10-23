Fito Páez rinde homenaje a Charly García en su 75° cumpleaños con una emotiva carta

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- El icónico músico argentino Charly García celebra su 75° cumpleaños este viernes, y cientos de seguidores han compartido sus felicitaciones en las redes sociales. Destacando entre los mensajes, se encuentra el emotivo saludo de Fito Páez, quien dedicó una carta abierta a su gran amigo.

La publicación, que fue compartida a la medianoche, ha acumulado más de 30 mil "me gusta" y numerosos comentarios, reflejando el impacto que ambos artistas tienen en el panorama musical argentino. "Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo…sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí…sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables…sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir…", comenzó Páez en su mensaje.

Acompañando su texto, el músico compartió imágenes de ambos en el escenario y momentos que ilustran su profunda amistad. Agradeció a Charly por ser un símbolo de la música, resaltando: "Gracias Charly por ser la música…ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día…Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años…Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría…incluso en tus momentos más darkis…".

El reconocimiento de Páez hacia García no se detuvo ahí. También destacó la forma en que Charly se comunica a través de su arte: "Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo…". La amistad entre Charly García y Fito Páez es considerada uno de los lazos más sólidos en la historia del rock argentino, forjado en los camerinos desde 1982 y reforzado sobre el escenario, como se puede escuchar en álbumes como Clics Modernos y Piano bar.

"Sigo aprendiendo de vos…Gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede. Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo. El bien y el mal. Gracias por haberme permitido estar a tu lado", añadió Páez en su conmovedor mensaje. Cerrando su dedicatoria, expresó: "¡Te amo García Moreno de mi vida! ¡Felices 75! @charlygarcia. Fito Pd: sigamos en telepatía, like always, diciéndonos lo imposible de comprender para los demás".