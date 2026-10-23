Emanuel Ortega se pronunció sobre su separación de Julieta Prandi y pidió respeto

El músico Emanuel Ortega se refirió por primera vez a su reciente separación de la actriz Julieta Prandi. A través de un comunicado en su Instagram, Ortega solicitó respeto por su situación y pidió que se detuvieran las especulaciones en torno a su ruptura.

"No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas", manifestó en los primeros párrafos de su mensaje.

El músico aclaró que su declaración es la "única excepción" que hará para poner fin a los rumores que han circulado en los últimos días. "Hago esta única excepción con el fin de pedir, por favor, que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes", agregó.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, en los últimos días se vincularon a Emanuel con su expareja Ana Paula Dutil, con una amiga de ella, Mariana Marx, y con la cantante Josefina Lynch. Aunque Lynch desmintió cualquier relación con el músico, Julieta Prandi insinuó que algo pudo haber ocurrido entre ellos.

Ortega desmintió las versiones que han circulado, afirmando: "Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada, tienen que ver con la realidad... y eso duele".

El artista también expresó su dolor por la finalización de su relación: "Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido". Además, dejó en claro que no fue él quien decidió terminar la relación, indicando: "Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas".

Por último, reiteró su solicitud de que cesen las versiones y que se respete su proceso de duelo: "Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario".