Fórmula 1: Colapinto 17°, Leclerc y Ferrari adelante en la Práctica Libre 1 del GP de EE.UU.

FOTO: Leclerc y Ferrari se quedaron con la FP1 en el Circuito de las Américas

Charles Leclerc encabezó la tabla de tiempos en las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto de Ferrari marcó el ritmo por delante de Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren. Franco Colapinto de Alpine fue 17°.

La dupla de Mercedes, formada por George Russell y Kimi Antonelli, ocupó la cuarta y quinta posición, respectivamente —el joven italiano tiene, además, la oportunidad de asegurar su primer título este fin de semana—, mientras que Lewis Hamilton, compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, se conformó con el sexto puesto.

Con los pilotos ansiosos por comenzar la acción en el Circuito de las Américas, Franco Colapinto, de Alpine, fue el primero en salir a pista cuando la sesión arrancó a las 12:30, hora local. Gabriel Bortoleto (Audi) y Colton Herta (Cadillac) —quien ocupó el asiento de Sergio Pérez durante esta primera sesión— salieron a pista con grandes estructuras de medición aerodinámica («aero rakes») para recopilar datos valiosos.

A medida que empezaron a registrarse los tiempos por vuelta, bajo el sol de Texas, Verstappen expresó por radio su preocupación por la dirección, informando a su equipo de que sentía «una especie de fricción» al girar hacia la izquierda. Sin embargo, esto no pareció afectar al cuatro veces campeón a medida que avanzaba la sesión.

Transcurrida una cuarta parte de la sesión, Leclerc se situó al frente de la clasificación tras completar una vuelta apenas 0,074 segundos más rápida que la de su compañero de equipo, Lewis Hamilton; ambos utilizaban neumáticos de compuesto medio. Se había hablado mucho sobre las mejoras que la Scuderia había traído a Austin, y los indicios resultaron prometedores.

Por su parte, Russell informó a su equipo, Mercedes, para que revisaran el alerón delantero, tras experimentar un repentino y marcado subviraje. Poco después, no obstante, el piloto británico marcó un tiempo que le valió la quinta posición con neumáticos de compuesto duro, justo detrás de su compañero Antonelli, quien se había colocado cuarto con el mismo tipo de neumático. A medida que avanzaba la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) y se superaba el ecuador, más pilotos montaron neumáticos blandos para realizar sus vueltas rápidas. Nico Hülkenberg, de Audi —uno de los primeros en marcar un tiempo con el compuesto C4—, informó de un ruido extraño en su unidad de potencia durante su intento.

Leclerc siguió impresionando con los neumáticos blandos, consolidando su liderato con un tiempo mejorado de 1:36.052, mientras que Hamilton se quedó a casi ocho décimas en su primer intento, tras salirse de la trazada hacia la parte polvorienta de la pista.

Verstappen también se unió a la lucha por la cabeza de la tabla de tiempos; primero se situó entre los dos coches rojos (Ferrari) y luego marcó el mejor registro con 1:35.862, aunque este tiempo fue posteriormente anulado por exceder los límites de la pista en la curva 19. Esto devolvió al piloto de Red Bull a la segunda posición, mientras que Norris, Russell y Antonelli se colocaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

A Hadjar y Lawson también se les anularon tiempos por exceder los límites de la pista, ya que los pilotos estaban explorando hasta dónde podían estirar la trazada en el circuito.

Mientras el cronómetro seguía avanzando, ninguno de los dos coches de Williams había marcado un tiempo; el equipo informó de que ambos pilotos se habían centrado únicamente en la recopilación de datos. Finalmente, Sainz y Albon registraron tiempos que les situaron en la 19.ª y 20.ª posición, respectivamente.

La actividad en pista disminuyó en la fase final, ya que la mayoría de los pilotos se centraron en tandas largas con mayor carga de combustible, simulando condiciones de carrera. Así, Leclerc terminó al frente de la clasificación cuando cayó la bandera a cuadros. Verstappen fue segundo, seguido por Norris, Russell, Antonelli y Hamilton, completando los seis primeros puestos.

Oscar Piastri fue séptimo, mientras que Gabriel Bortoleto logró un destacado octavo puesto para Audi, por delante de la pareja de Racing Bulls formada por Arvid Lindblad y Liam Lawson. Ollie Bearman terminó 11.º con Haas, y los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, ocuparon la 12.ª y 13.ª posición, respectivamente, por delante del Red Bull de Isack Hadjar, quien se vio perjudicado por los límites de pista en más de una ocasión. Pierre Gasly, de Alpine, se situó en la 15.ª posición, por delante de Esteban Ocon, Franco Colapinto y Nico Hülkenberg. El dúo de Cadillac, formado por Valtteri Bottas y Herta, ocupó los puestos 20.º y 21.º, mientras que Sainz se mantuvo en la 19.ª posición y Albon quedó último, tras ver cómo se le anulaba su vuelta cronometrada.

Ahora, los pilotos y los equipos analizarán los datos recopilados antes de la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), que tendrá lugar a las 16:00, hora local, las 18:00 de nuestro país.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com