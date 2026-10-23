Fórmula 1: Colapinto 15° y Leclerc cerró su dominio del viernes con la Ferrari en Austin

FOTO: Leclerc fue también el más rápido con la Ferrari en la FP2 de Texas

Charles Leclerc de Ferrari cerró la jornada del viernes del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 como el piloto más rápido en pista, superando a Kimi Antonelli de Mercedes y a Max Verstappen de Red Bull para hacerse con el primer puesto en la Práctica Libre 2 (FP2). Franco Colapinto de Alpine fue 15°.

El argentino, con 30 vueltas, fue el piloto que más giró, aprovechando muy bien la segunda tanda. Que comenzó con un 'stint' de 14 giros sobre la goma dura -blanca-, para luego calzar la blanda nueva -roja- con una serie de 6 vueltas en la que la mejor fue 1.37.201s que, en ese momento lo dejaba entre los mejores diez a poco más de 1s de la punta. La marca, como era esperable, fue retrocediendo hasta P15 a 1.910s de Leclerc y a solo 0.361s de su compañero Pierre Gasly. En la parte final de la tanda, Franco practicó 10 vueltas más con blandas usadas el ritmo de carrera, repitiendo varios 1.41.5s, muy parecidas a las de los punteros. Sobre el cierre, ensayó dos largadas muy efectivas, una de cada lado de la grilla. Hay que recordar que por el cambio de la central electrónica de su UP, el domingo retrocederá 10 posiciones de grilla.

Después de que el piloto de Ferrari fuera ligeramente más rápido que Verstappen durante la primera hora de entrenamientos (FP1), los pilotos tuvieron una nueva oportunidad para familiarizarse con el Circuito de las Américas bajo el sol de Texas.

El semáforo al final del *pit lane* se puso en verde a las 16:00 (hora local) y Pierre Gasly, de Alpine, encabezó la fila de coches que salieron a pista; por su parte, Sergio Pérez regresó a su monoplaza tras la participación de Colton Herta en la primera sesión (FP1).

Verstappen mantuvo el buen ritmo mostrado anteriormente, marcando un tiempo de referencia de 1:36.581 con neumáticos de compuesto medio. Mientras tanto, su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, informó que no podía «cerrar bien la visera», lo cual le restó concentración durante sus primeras vueltas.

Lewis Hamilton completó su primer intento con el compuesto duro y quedó a casi siete décimas de Verstappen, pero su tiempo fue rápidamente anulado por haber excedido los límites de la pista.

No fue el único que tuvo dificultades para mantenerse dentro de las líneas blancas: también se anularon las vueltas de Hadjar y Antonelli; este último, además, se quejó de problemas con su asiento.

Antonelli fue uno de los tantos que sufrió con la eliminación de tiempos por infracciones de límites de pista, pero quedó 2° y cerca del líder

Mientras él optaba por regresar a boxes, otros pilotos comenzaron a desafiar el tiempo inicial de Verstappen. Fue George Russell quien logró arrebatarle la primera posición en la tabla de tiempos, con una ventaja de tres décimas sobre Lando Norris, de McLaren. El neerlandés no tardó mucho en recuperar la posición, pero el intento de Norris por desplazarlo terminó en un repentino sobreviraje que le obligó a abortar su vuelta, dejándolo en tercera posición antes de dirigirse a boxes.

A medida que el tráfico disminuyó, Antonelli mejoró hasta la tercera plaza, situándose por detrás de Russell. Este último estaba siendo investigado por haber obligado a Leclerc a salirse de la pista —hecho por el cual ya había recibido la bandera blanquinegra—, aunque los comisarios determinaron más tarde que no era necesaria ninguna sanción adicional.

La mayoría de los pilotos volvió a salir a pista para realizar simulacros de clasificación con los neumáticos blandos (de banda roja). En esta fase, Leclerc se colocó en primera posición, mientras que los límites de pista volvieron a penalizar a varios de sus rivales, entre ellos Russell y Hadjar.

El piloto francés no estaba nada satisfecho con su RB22, al que calificó de «desastroso» debido a los problemas de degradación que empezó a experimentar. No obstante, otros muchos también tuvieron una sesión complicada: Norris bloqueó los neumáticos y se salió de la trazada, y Russell vivió un momento tenso durante otra de sus vueltas rápidas.

Al entrar en los últimos 20 minutos, los equipos centraron su atención en tandas largas para completar su programa del viernes, lo que, en la práctica, consolidó la ligera ventaja de Leclerc sobre Antonelli en la clasificación.

De hecho, tras la aparición de la bandera a cuadros, el piloto de Ferrari se mantuvo al frente, con Antonelli a solo 0,042 segundos en segunda posición, seguido por Verstappen, Hamilton y Russell. Liam Lawson logró un meritorio sexto puesto para Racing Bulls, por delante de la dupla de McLaren formada por Norris y Oscar Piastri —ninguno de los cuales quedó satisfecho con el comportamiento de sus monoplazas—, mientras que Hadjar y el piloto de Haas, Ollie Bearman, completaron el «top 10».

Gabriel Bortoleto (Audi) se hizo con la undécima posición, por delante de Gasly, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), el segundo Alpine —pilotado por Franco Colapinto—, los pilotos de Aston Martin Fernando Alonso y Lance Stroll, Nico Hülkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac), Carlos Sainz (Williams), Pérez (Cadillac) y Alex Albon (Williams).

Tras dos horas de actividad en pista, los equipos y pilotos dedicarán la tarde a analizar lo aprendido de cara a la tercera sesión de entrenamientos libres, que tendrá lugar el sábado a las 12:30 (hora local), seguida de la sesión de clasificación a las 16:00.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com y Scuderia Ferrari