Estudiantes ya aseguró una fortuna por llegar a la final: cuánto puede ganar si se consagra campeón
El Pincha eliminó a Flamengo en el Maracaná y jugará por el título ante Palmeiras. Acumula casi 16 millones de dólares y podría superar los 33 millones si levanta la copa.
23/10/2026 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.
Estudiantes de La Plata atraviesa una de las campañas más destacadas de su historia reciente en la Copa Libertadores. Tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, el equipo platense se clasificó a la final del certamen continental, donde enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.
Más allá del enorme valor deportivo de la gesta, el club obtuvo un importante beneficio económico por avanzar hasta la definición del torneo.
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Copa Libertadores. Estudiantes, heroico: eliminó a Flamengo en los penales y jugará la final de la Libertadores
"El Pincha" resistió más de media hora con un jugador menos, empató 0-0 en Río de Janeiro y se impuso 3-2 en la definición por penales. Fernando Muslera atajó tres remates y fue decisivo.
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El premio por llegar a la final
La clasificación a la final le aseguró a Estudiantes un premio de 7 millones de dólares. Esa cifra se suma a los ingresos obtenidos en las etapas anteriores de la competencia.
Según el detalle de premios, el conjunto dirigido por Alexander Medina ya acumula 15.930.000 dólares por su participación en esta edición de la Libertadores. El monto contempla los avances de ronda y los triunfos conseguidos en la fase de grupos, menos 15.300 dólares correspondientes a multas por tarjetas amarillas.
El desglose es el siguiente:
• Fase de grupos: 3.000.000 de dólares
• Victorias en fase de grupos: 680.000 dólares
• Clasificación a octavos de final: 1.250.000 dólares
• Acceso a cuartos de final: 1.700.000 dólares
• Clasificación a semifinales: 2.300.000 dólares
• Llegada a la final: 7.000.000 de dólares
¿Cuánto puede ganar si se consagra campeón?
El próximo desafío del Pincha será Palmeiras. Si Estudiantes logra el título, recibirá un premio adicional de 25 millones de dólares por consagrarse campeón.
De esta manera, el total acumulado por su participación en el torneo ascendería a 33.930.000 dólares. El incentivo económico se suma al enorme valor deportivo de la conquista: el club buscará alcanzar su quinta estrella continental y volver a instalarse en la cima del fútbol sudamericano.
La final del 28 de noviembre en Montevideo no solo definirá al campeón de América, sino que también puede significar un salto financiero histórico para la institución platense.
Lectura rápida
¿Qué logró Estudiantes en la Copa Libertadores?
Estudiantes se clasificó a la final tras eliminar a Flamengo y enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre.
¿Quién es el director técnico de Estudiantes?
El equipo es dirigido por Alexander Medina.
¿Cuánto premio recibió Estudiantes por llegar a la final?
Estudiantes aseguró un premio de 7 millones de dólares por su clasificación a la final.
¿Cuánto puede ganar Estudiantes si se consagra campeón?
Si gana, recibirá un premio adicional de 25 millones de dólares, sumando un total de 33.930.000 dólares.
¿Dónde se jugará la final?
La final se jugará en el estadio Centenario de Montevideo.