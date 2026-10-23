Estudiantes ya aseguró una fortuna por llegar a la final: cuánto puede ganar si se consagra campeón

FOTO: Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata atraviesa una de las campañas más destacadas de su historia reciente en la Copa Libertadores. Tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, el equipo platense se clasificó a la final del certamen continental, donde enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Más allá del enorme valor deportivo de la gesta, el club obtuvo un importante beneficio económico por avanzar hasta la definición del torneo.

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El premio por llegar a la final

La clasificación a la final le aseguró a Estudiantes un premio de 7 millones de dólares. Esa cifra se suma a los ingresos obtenidos en las etapas anteriores de la competencia.

Según el detalle de premios, el conjunto dirigido por Alexander Medina ya acumula 15.930.000 dólares por su participación en esta edición de la Libertadores. El monto contempla los avances de ronda y los triunfos conseguidos en la fase de grupos, menos 15.300 dólares correspondientes a multas por tarjetas amarillas.

El desglose es el siguiente:

• Fase de grupos: 3.000.000 de dólares

• Victorias en fase de grupos: 680.000 dólares

• Clasificación a octavos de final: 1.250.000 dólares

• Acceso a cuartos de final: 1.700.000 dólares

• Clasificación a semifinales: 2.300.000 dólares

• Llegada a la final: 7.000.000 de dólares

¿Cuánto puede ganar si se consagra campeón?

El próximo desafío del Pincha será Palmeiras. Si Estudiantes logra el título, recibirá un premio adicional de 25 millones de dólares por consagrarse campeón.

De esta manera, el total acumulado por su participación en el torneo ascendería a 33.930.000 dólares. El incentivo económico se suma al enorme valor deportivo de la conquista: el club buscará alcanzar su quinta estrella continental y volver a instalarse en la cima del fútbol sudamericano.

La final del 28 de noviembre en Montevideo no solo definirá al campeón de América, sino que también puede significar un salto financiero histórico para la institución platense.