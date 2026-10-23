La Masacre de Flores: la serie que conmueve y fascina en HBO Max

FOTO: La serie inspirada en la Masacre de Flores que es furor en HBO Max

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Se ha lanzado "La Masacre de Flores", una serie documental que se inspira en el múltiple homicidio ocurrido el 17 de febrero de 1994 en una casa del barrio porteño de Flores, la cual ya se ha convertido en un éxito dentro de la plataforma HBO Max.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto consta de tres episodios, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos, producidos por Juan José Campanella y dirigidos por Augusto Tejada.

La serie narra la historia desde la perspectiva de Matías Bagnato, el único sobreviviente del quíntuple homicidio perpetrado por Fructuoso Álvarez González en 1994. La narrativa se enfoca tanto en el aspecto policial del caso como en la vida de Matías, quien logró escapar de la muerte a sus 16 años, mientras que su familia fue víctima de la tragedia.

Los detalles del violento suceso indican que el homicida tenía una disputa comercial por dinero con el propietario de la casa. A raíz de esta contienda, decidió rociar la vivienda con combustible y prenderle fuego, lo que resultó en cinco muertes.

Las víctimas fueron José Bagnato, de 42 años; su esposa Alicia Plaza, de 40; sus hijos Fernando, de 14, y Alejandro, de 9; y Nicolás Borda, de 11, un amigo de Alejandro que había pasado la noche en su casa.

El documental también aborda la vida de Matías después de la masacre, así como los más de 30 años de sufrimiento que ha enfrentado debido a las amenazas telefónicas de Fructuoso y su exposición mediática.

La sinopsis

La serie reconstruye la historia de Matías Bagnato, el único sobreviviente del incendio que tuvo lugar en 1994 en el barrio de Flores, donde perdieron la vida sus padres, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia. A través de su testimonio, la producción destaca una historia marcada por la tragedia, la lucha y la resiliencia. Lo que inicialmente parecía ser una tragedia sin explicación se convirtió en una trama de amenazas, violencia y venganza que culminó con la condena de Fructuoso Álvarez González, quien fue señalado como el autor del crimen.