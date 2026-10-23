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"Lo que queda de una canción", la propuesta que venció en Grupos Corales

Fue formulada por el Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zípoli, de la ciudad de Córdoba. ESCUCHALO ACÁ.

23/10/2026 | 13:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Alumnos y profesores ganadores de la categoría Grupos Corales.

FOTO: Alumnos y profesores ganadores de la categoría Grupos Corales.

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  1.

    Audio. "Lo que queda de una canción", la propuesta que venció en Grupos Corales

    Sueños de Radio

    Episodios

Participaron los estudiantes Brisa Anael Alfonzo, Aylén Dominique Grimaut Quiroga, Francisco Mateo Burni, Sofía Milagros Bilar, Felipe Moncho Tiropolis, Germán Suárez Torres y Tiziana Evangelina Sosa, con el docente Emilio Martin Chavesta.

/Inicio Código Embebido/

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La otra mirada

Podcast

La mesa de café

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La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf