"Lo que queda de una canción", la propuesta que venció en Grupos Corales
Fue formulada por el Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zípoli, de la ciudad de Córdoba. ESCUCHALO ACÁ.
23/10/2026 | 13:08Redacción Cadena 3
FOTO: Alumnos y profesores ganadores de la categoría Grupos Corales.
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Audio. "Lo que queda de una canción", la propuesta que venció en Grupos Corales
Sueños de Radio
Participaron los estudiantes Brisa Anael Alfonzo, Aylén Dominique Grimaut Quiroga, Francisco Mateo Burni, Sofía Milagros Bilar, Felipe Moncho Tiropolis, Germán Suárez Torres y Tiziana Evangelina Sosa, con el docente Emilio Martin Chavesta.
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Edición 2026. "Sintonía ficción", el programa ganador de la categoría Radioteatro
Fue presentado por la Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés, de Rosario (Santa Fe). ESCUCHALO ACÁ.
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