Luisa González denuncia persecución política en Ecuador y recibe respaldo internacional

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) — Luisa González, quien fue candidata presidencial en 2023 y 2025 por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), denunció a través de la red social X que está sufriendo persecución política tras su reciente detención en la provincia de Manabí, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

En su comunicado, González criticó al Gobierno del presidente Daniel Noboa y afirmó: "Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país".

Además, acusó a la administración de Noboa de llevar al país a una situación de "desastre económico, con una violencia y una corrupción totales". En su declaración, también enfatizó que "el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente".

"Hemos llegado a una situación insostenible", expresó, instando a la unidad para alcanzar la libertad y la democracia en Ecuador.

González fue arrestada hace 24 horas, aunque la Fiscalía General del Estado no ha revelado la identidad de las personas detenidas durante el operativo en Manabí y Pichincha. Según el medio Sputnik News, las iniciales L. M. G. A. mencionadas en un comunicado sobre el Caso Laberinto coinciden con las de Luisa Magdalena González Alcívar. Las autoridades tampoco especificaron su ubicación actual ni permitieron el acceso a su defensa, lo que su equipo califica como una "grave vulneración a las garantías básicas" del debido proceso.

En defensa de Luisa González, el expresidente Rafael Correa se ha manifestado activamente en redes sociales, promoviendo un "plantón" en España programado para este sábado 24 de octubre a las 18:00 en Plaza del Callao-Metro Callao, solicitando que los asistentes lleven "pitos, tambores, megáfonos y banderas".

Correa también anunció un evento similar en Nueva York, bajo la consigna "Resistencia Nueva York #CONTIGO LUISA", para el mismo día a las 17:00, con la difusión de afiches virtuales.

Todo esto ocurre tras la ratificación de la prisión preventiva de González por parte de la Fiscalía General del Estado, que la investiga por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 y un supuesto delito de lavado de activos.

El Ministerio Público comunicó que la petición fue confirmada durante la audiencia de formulación de cargos, que comenzó la medianoche del jueves en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

La abogada y política de 48 años fue trasladada allí después de ser arrestada en su hogar en Canuto, una zona rural del cantón Chone, en Manabí. En el mismo operativo, fueron detenidas otras dos personas investigadas.

La Fiscalía General del Estado señaló que, tras analizar la documentación presentada, ratificó su pedido de prisión preventiva contra González, junto a Santiago D. y Wendy O., por el presunto delito de lavado de activos.

El caso, conocido como "Laberinto", investiga irregularidades en el financiamiento político y el gasto en publicidad electoral durante la campaña de 2023, debido a inconsistencias en los aportes y el origen de los recursos. Se presume que se utilizó un entramado de personas jurídicas para canalizar unos 500.000 dólares destinados a la publicidad electoral, sin que estos aportes fueran declarados ante el Consejo Nacional Electoral.

Luisa González fue candidata presidencial por el movimiento de Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, en las elecciones anticipadas de 2023 y en los comicios de 2025.