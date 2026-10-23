El Palacio del Elíseo califica tiroteo en Trappes como un ataque terrorista racista

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- El Palacio del Elíseo ha calificado el tiroteo ocurrido esta mañana en Trappes como un "ataque terrorista racista", que ha resultado en un muerto y varios heridos, según un comunicado oficial emitido. El presidente Emmanuel Macron se trasladó al pueblo para reunirse con el alcalde y escuchar a los vecinos.

En la red social X, Macron escribió: "Nuestros pensamientos están con las víctimas, con sus familias, así como con todos los habitantes (...) En esta dura prueba, la Nación permanece a su lado".

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, describió el incidente como "un atentado con connotación racista, probablemente islamófobo". Según su relato, un hombre abrió fuego "manifiestamente con ganas de provocar una carnicería", aparentemente dirigiéndose contra personas de origen migrante.

Rabeh destacó: "Es un milagro que no hubiera más víctimas. La persona fallecida es de origen africano y una persona en estado crítico es de origen magrebí".

En Instagram, el alcalde añadió: "Este viernes por la mañana, un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino". Aunque mostró cautela sobre la naturaleza exacta del ataque, comentó a medios franceses que el atacante parecía haber seleccionado a sus víctimas por el color de su piel.

El autor de los disparos fue detenido en Coignières, una localidad cercana; las autoridades informaron que se trata de un hombre originario de Saint Cyr, en el mismo departamento.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) ha iniciado una investigación por "asesinato en relación con una empresa terrorista", motivada por "una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada", reportaron medios locales.

El balance oficial indica que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, incluyendo una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, según Le Figaro. El tiroteo se produjo alrededor de las 10:30 hora local (08:30 GMT) y los servicios de emergencia intervinieron rápidamente en el lugar.

El primer ministro Sebastien Lecornu confirmó las víctimas a través de la red X y señaló que el sospechoso había sido detenido y se encontraba bajo custodia policial.

La detención fue llevada a cabo por agentes de la brigada antidrogas de Coignières. En el vehículo del presunto autor se hallaron una metralleta, botes de gas lacrimógeno y guantes. El detenido fue identificado como Kevin T., de 39 años.

Según Le Monde, su historial muestra 13 condenas por delitos comunes (hurto en tiendas, consumo de drogas, conducir bajo efectos del alcohol), siendo la más reciente en 2013; no constaba en los registros de los servicios de inteligencia territorial. Durante la tarde continuaron los registros en su domicilio de Plaisir (Yvelines), con el apoyo de expertos en desactivación de explosivos y las fuerzas especiales RAID.

Consejo Francés de Culto Musulmán expresa "profunda indignación"

El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) ha manifestado su profunda indignación, transmitiendo sus más sinceras condolencias a las víctimas, a sus familias y a sus seres queridos, expresando toda su solidaridad ante esta terrible experiencia.

En un comunicado, el CFCM advirtió sobre las consecuencias de los discursos de odio, la estigmatización y la señalización de chivos expiatorios, prácticas que, según afirmaron, ciertos medios de comunicación y responsables políticos contribuyen a banalizar en el debate público.

"Cuando ciertos grupos de población son presentados continuamente como una amenaza para la identidad nacional, y cuando la teoría del "gran reemplazo" es difundida y normalizada, tales discursos alimentan un clima de sospecha y hostilidad que puede llevar a algunos individuos a pasar a la acción", remarcó el organismo.

El tiroteo se produjo en medio de protestas generalizadas en toda Francia por el costo de vida, el aumento de los precios del combustible y la escasez de fondos para las escuelas, entre otros motivos.

Por el momento se desconocen los motivos detrás de los disparos, aunque la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) se ha hecho cargo del caso, como se anunció en el comunicado.

La investigación se abrió por "asesinato en relación con una empresa terrorista", motivada por "una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada", precisó la Fiscalía.