El emotivo momento de un ex River en Peñarol: insultos y lágrimas tras un gesto solidario
El delantero Leonel Jaime, en un gesto de solidaridad, detuvo un ataque para ayudar a un rival, lo que le valió insultos de hinchas y compañeros, terminando en lágrimas durante el partido.
FOTO: Jaime fue insultado por los compañeros y la hinchada.
Buenos Aires, 23 octubre (NA) - Leonel Jaime, un delantero que se encuentra a préstamo en Peñarol y que pertenece a River, vivió un momento difícil durante un partido, donde fue objeto de insultos por parte de sus compañeros y de los aficionados. Este incidente se produjo cuando decidió frenar un ataque de su equipo para permitir que los médicos atendieran a un rival que estaba herido.
La situación ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo en el encuentro contra Juventud, que finalizó 0 a 0. Durante el partido, Kevin Rolón de Juventud sufrió un fuerte choque y quedó tendido en el suelo, evidenciando un dolor considerable en su pierna.
Ante la situación, Jaime optó por detener el ataque cercano al área rival, a pesar de que tenía la oportunidad de continuar jugando. Decidió tirar la pelota al lateral para permitir que el personal médico ingresara al campo.
A pesar de su buena intención, los hinchas de Peñarol lo abuchearon, y un compañero de equipo lo reprendió de manera contundente mientras la afición continuaba con el hostigamiento. Esto llevó a Jaime a un estado emocional crítico, y pocos segundos después, fue visto llorando desconsoladamente en el campo, aunque continuó participando en el partido.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Leonel Jaime?
Detuvo un ataque para ayudar a un rival herido, lo que provocó insultos de hinchas y compañeros.
¿Quién es Leonel Jaime?
Es un delantero a préstamo en Peñarol que pertenece a River Plate.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar el 23 de octubre durante un partido contra Juventud.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó en el estadio de Peñarol.
¿Por qué fue criticado Jaime?
Fue criticado por frenar un ataque en un intento de asistir a un rival herido.
[Fuente: Noticias Argentinas]