El emotivo momento de un ex River en Peñarol: insultos y lágrimas tras un gesto solidario

FOTO: Jaime fue insultado por los compañeros y la hinchada.

Buenos Aires, 23 octubre (NA) - Leonel Jaime, un delantero que se encuentra a préstamo en Peñarol y que pertenece a River, vivió un momento difícil durante un partido, donde fue objeto de insultos por parte de sus compañeros y de los aficionados. Este incidente se produjo cuando decidió frenar un ataque de su equipo para permitir que los médicos atendieran a un rival que estaba herido.

La situación ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo en el encuentro contra Juventud, que finalizó 0 a 0. Durante el partido, Kevin Rolón de Juventud sufrió un fuerte choque y quedó tendido en el suelo, evidenciando un dolor considerable en su pierna.

Ante la situación, Jaime optó por detener el ataque cercano al área rival, a pesar de que tenía la oportunidad de continuar jugando. Decidió tirar la pelota al lateral para permitir que el personal médico ingresara al campo.

A pesar de su buena intención, los hinchas de Peñarol lo abuchearon, y un compañero de equipo lo reprendió de manera contundente mientras la afición continuaba con el hostigamiento. Esto llevó a Jaime a un estado emocional crítico, y pocos segundos después, fue visto llorando desconsoladamente en el campo, aunque continuó participando en el partido.