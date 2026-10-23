El petróleo supera los US$115 y suma presión sobre los combustibles en Argentina

FOTO: El precio del petróleo volvió a subir por renovadas tensiones en Medio Oriente

El petróleo superaba este viernes los US$115 por barril, impulsado por una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y la preocupación por posibles interrupciones del suministro mundial. El Brent alcanzaba su mayor nivel desde mayo.

El crudo Brent, de referencia para el mercado argentino, subía 2,6% y cotizaba a US$115,90. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), que se negocia en Estados Unidos, avanzaba casi 2% y se ubicaba en US$102,85.

La tensión se profundizó después de que Saudi Aramco ordenara evacuar al personal de su sede central en Dhahran, en el golfo Pérsico, en medio de la intensificación de los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, según informó Reuters.

En la Argentina, el encarecimiento del petróleo podría sumar presión sobre los precios de la nafta y el gasoil. El movimiento internacional se produce pese a la política de amortiguación de YPF, que evita trasladar de inmediato todas las variaciones del crudo a los surtidores.

La suba también reforzaba las preocupaciones por la inflación, en la antesala de una nueva reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El organismo tiene previsto reunirse el 27 y 28 de octubre para definir su política monetaria.

La cautela se extendía a los mercados financieros. En Europa, la bolsa de Frankfurt retrocedía 0,8%; la de París perdía 0,7% y la de Londres cedía 0,52%.

Los futuros de los principales índices de Wall Street también mostraban bajas: el S&P 500 caía 0,30%, el Nasdaq retrocedía 0,16% y el Dow Jones perdía 0,66%.