Estudiantes de Indonesia exigen acciones urgentes por la grave neblina que afecta a la región

FOTO: Estudiantes protestan por la peor neblina en más de una década en el sudeste asiático

YAKARTA, Indonesia (AP) — Miles de estudiantes de toda Indonesia han protestado durante días por la respuesta del gobierno ante la neblina tóxica que ha cubierto varias ciudades y se ha extendido por el sudeste asiático en las últimas semanas.

Más de 500 manifestantes se congregaron el viernes fuera de la Oficina del Gobernador de Kalimantan Central, en la capital provincial de Palangkaraya, para exigir soluciones a la neblina. Algunos sostenían carteles que decían "Emergencia por neblina" y "¡Si ardemos, ustedes arden con nosotros!".

Las protestas se extendieron esta semana a más de media docena de ciudades indonesias, incluidas algunas en la isla de Borneo, donde arden muchos de los incendios.

La neblina en Indonesia se debe principalmente a incendios forestales y de turberas, que a menudo se inician para despejar tierras destinadas a la agricultura. Aunque esos incendios son comunes durante la estación seca, que por lo general comienza en abril, los de este año son los peores registrados.

La neblina ha provocado preocupaciones de salud y ha desatado una reacción pública en contra desde Singapur, Malasia y otros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Grupos estudiantiles y de la sociedad civil han exigido durante meses medidas más contundentes contra la neblina. Algunos pidieron que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, declare una emergencia nacional y adopte pasos más agresivos para impedir las prácticas agrícolas a las que se culpa de alimentar los incendios.

Algunas protestas encabezadas por estudiantes se han fusionado con las manifestaciones en curso por las dificultades de la economía de Indonesia.

"En Indonesia, estamos muy enojados", manifestó Vincent Thomas, estudiante de la Universitas Padjadjaran de Indonesia, quien se sumó a las protestas en Bandung. "Queremos que las autoridades responsables rindan cuentas".

Muchas de las personas que se manifestaron el viernes llevaban mascarillas gruesas para protegerse de la contaminación del aire que cubría Palangkaraya, en Kalimantan Central, que se tiñó de naranja por la neblina.

Bomberos voluntarios que apagaban focos de incendio en los alrededores de Palangkaraya dijeron a The Associated Press que esperaban que pronto llegara la lluvia.

Desde mediados de agosto, más de 333.470 residentes han sufrido enfermedades respiratorias agudas en las siete provincias afectadas por la neblina, según el Ministerio de Salud de Indonesia.

"Queremos que el gobierno declare abiertamente una emergencia nacional por desastre", afirmó Thomas. "No solo respecto de Kalimantan, sino respecto de los incendios forestales en todo el país, en cada parte de Indonesia."

Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Sunway Centre for Planetary Health en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, señaló que esto es lo que ocurre cuando el cambio climático se combina con entornos dañados.

"Los pulmones de un niño en Pontianak o Johor Bahru dependen de la salud de un pantano de turba a cientos de kilómetros de distancia", afirmó.

Los bosques de Indonesia eran un polvorín debido a la escasez de lluvia durante la estación húmeda.

Los expertos atribuyen esto al calor extremo, al cambio climático y a un fenómeno de El Niño que se intensifica y que podría ser el más fuerte que se recuerde.

"La crisis actual de la neblina es un síntoma real, un ejemplo real de cómo el cambio climático afecta nuestra vida cotidiana", sostuvo Syahdiva Moezbar, del Centre for Research on Energy and Clean Air en Yakarta.

Singapur y Kuala Lumpur figuraron este mes entre las ciudades más contaminadas del mundo, según la plataforma global de monitoreo de calidad del aire IQAir, y muchas personas consideran que esta es la peor crisis de neblina que afecta a la región en más de una década.

Autoridades de Singapur, que han advertido que la calidad del aire del país podría deteriorarse aún más, han emprendido acciones legales contra siete empresas en Indonesia a las que Singapur responsabiliza de causar los incendios.

"Para mí, la parte que sí me preocupa es simplemente la dificultad para conseguir mascarillas N95 y purificadores de aire", comentó Qiyun Woo, ambientalista de Singapur. "No puedes evitar preocuparte por tu propia salud, especialmente cuando quizá no tengas un purificador de aire".

La neblina ha obligado a cerrar escuelas en Timor Oriental y ha sido detectada en Filipinas.

Las prácticas agrícolas de tala y quema son comunes en Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, y las temporadas de quema suelen ir de enero a abril. Los esfuerzos regionales para abordar el problema se han quedado rezagados.

"Crisis como esta ponen a prueba las relaciones, y la retórica de esta temporada no ha sido útil por ninguna de las partes", dijo Mahmood del Sunway Centre. "No me preocupa una ruptura permanente. Me preocupa que la asignación de culpas se convierta en un hábito y se interponga en el camino de la cooperación que necesitamos".