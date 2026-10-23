Detienen a un ucraniano en Alemania por espionaje a favor de Rusia en medio de advertencias del gobierno

BERLÍN (AP) — Un tribunal alemán ha decidido la detención de un ciudadano ucraniano sospechoso de realizar actividades de espionaje para Rusia. Esta situación se presenta en un contexto donde el canciller Friedrich Merz ha señalado que es probable que se descubran más casos similares en el futuro.

El ucraniano, cuya identidad se mantiene bajo el nombre de Vadym Y. de acuerdo a las normativas de privacidad alemanas, enfrenta acusaciones por haber recopilado información de carácter militar para Rusia. Esto incluye datos sobre la producción de armamento y detalles sobre el personal y las instalaciones militares que son clave para la defensa del flanco oriental de la OTAN, según lo indicado por fiscales federales.

De acuerdo a los informes, el detenido había estado en contacto con un servicio de inteligencia ruso a través de un intermediario desde al menos julio de 2025. La información que logró reunir incluía tanto datos obtenidos de fuentes públicas como otros que fueron solicitados directamente a representantes de la industria armamentística europea.

La detención tuvo lugar en el estado de Brandeburgo, ubicado en el noreste de Alemania, según los fiscales. Durante una visita a Montenegro, Merz destacó que "es un éxito hoy que este caso haya sido descubierto", pero también advirtió que "no nos engañemos". El canciller subrayó que las actividades del servicio de inteligencia ruso en Alemania permanecen tan activas como en el pasado.

Además, Merz anticipó que es probable que surjan casos similares en los meses y años venideros. Este año, varias personas han sido detenidas en Alemania por presunto espionaje en nombre de Rusia. En enero, una mujer de origen germano-ucraniano fue arrestada por sospecha de recopilar información para un contacto en la embajada rusa. En marzo, una mujer rumana fue detenida por presuntamente espiar a un proveedor de drones y componentes destinados a Ucrania desde Alemania.

Otros arrestos han involucrado a individuos acusados de actuar en nombre de servicios de inteligencia de China o Irán. A principios de octubre, August Hanning, quien fue director del Servicio Federal de Inteligencia, conocido como BND, entre 1998 y 2005, también fue detenido por sospecha de haber filtrado secretos de Estado a una agencia de inteligencia extranjera, aunque los fiscales no han revelado la identidad de dicha agencia.