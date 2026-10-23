Fiscal alerta por femicidios en Rosario: "Es una situación de gravedad, en 6 años no vi algo así"

Por Agustín Dadamio

Es miércoles 19 de agosto y son las 9 y media de la mañana cuando un hombre entra en una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos, microcentro de Rosario, y mata con un cuchillo a Carina Andrea Candelas, su ex pareja, de 56 años. Transcurre el jueves 3 de septiembre y en la zona de la bajada de Cargill, en Villa Gobernador Gálvez, se prende fuego un auto, en su interior arde el cuerpo de Mariana Di Paolo (36 años), y poco después el de su ex pareja, el femicida, que se suicida en las llamas. Todavía no amanece el domingo 11 de octubre cuando en una pensión de zona norte hallan el cuerpo de Bárbara Aragón, de 26 años, asesinada por un ex policía horas antes. Y este miércoles por la noche, en una sala del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, muere Thalía Baduna, de 29 años, tras agonizar varios días luego de que cursando un embarazo de 34 semanas fuera rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja.

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Los casos se multiplican en las últimas semanas. Gabriela Sosa, directora ejecutiva del movimiento feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), contabilizó hace dos semanas unas 41 víctimas en la provincia de Santa Fe en lo que va del año (16 de Rosario), promediando en 10 meses un aumento del 35 por ciento respecto a todo 2025, y aseguró que la situación es de “emergencia”. El Observatorio de Violencias “Mercedes Pagnutti”, dirigido por la concejala Norma López, reveló que el Departamento Rosario representa el epicentro provincial en materia de femicidios, reuniendo 20 de los 37 casos de Santa Fe (54 por ciento). Se observan diferencias estadísticas porque ambos organismos toman como referencia datos sobre hechos relevantes en medios de comunicación. El Observatorio de Seguridad Pública, con distinta clasificación de homicidios, también marca un incremento en la cantidad de víctimas mujeres y trans.

Las cifras de los organismos oficiales y no oficiales son refrendadas por Cecilia Cardinali, fiscal jefa de la Unidad Especial de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la Circunscripción Judicial N°2 (Rosario, Santa Fe). En Cadena 3, la funcionaria asegura: “Estamos viviendo una situación de una gravedad…hace 6 años que estoy en la Unidad y no he visto un año con esta cantidad de muertes de mujeres, acá por lo menos en Rosario. Muchas veces uno llega tarde y es realmente lamentable”.

Y agrega: “Venimos notando un incremento de la violencia específicamente en esta segunda parte del año. Lo que hemos notado no solamente desde el MPA, sino desde otras instituciones de la provincia, es que muchas de estas mujeres que han sido víctimas de femicidio no tenían denuncias previas, o las denuncias previas eran muy leves, bastante concisas, donde no contaban específicamente qué era lo que estaba sucediendo. Entendemos que esto tiene que ver con que hoy por hoy hay una naturalización de la violencia que las personas están sufriendo en cada una de sus relaciones afectivas”.

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En su oficina reciben unas 1.000 causas por mes (1.400 en septiembre), en un ámbito que abarca cuestiones de género y también de violencia sexual contra niños y adolescentes. Sin embargo, les genera preocupación la falta de denuncias de las víctimas. “Muchas de las mujeres que hoy se encuentran fallecidas, lamentablemente, no habían hecho denuncias previas. Y esto es muy preocupante. Existe una violencia que se va extendiendo en el tiempo, que la mujer evidentemente no está pudiendo visualizar”, afirma.

Por ejemplo, en contacto con instituciones médicas observan que hay mujeres que reciben atención tras ser brutalmente lastimadas, pero deciden no denunciar a su agresor. “Son personas que llegan muy golpeadas, muy lesionadas, pero que después no sostienen ni siquiera el relato ante el médico. Son dificultades que estamos notando. Hay mucho miedo. Entiendo que también nosotros desde nuestro lugar tenemos que trabajar en acercar al MPA a las personas”, admite.

El foco, entonces, pasa a estar puesto en el accionar de la Justicia, en si los organismos judiciales actúan a tiempo o demoran, en si cumplen debidamente con su misión. El femicidio de Villa Gobernador Gálvez se consumó poco después de una denuncia que no logró su cometido. “En ese caso en particular fue muy difícil –dice la fiscal- porque hay situaciones que se desencadenan como esa de una manera trágica y que realmente es muy conflictivo. Es muy difícil de contemplar cómo accionar tan rápido”.

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La pregunta es si hace falta presupuesto, la respuesta es sí. “Entiendo que la provincia hace sus esfuerzos, obviamente que se requiere más presupuesto para poder abarcar esto que digo. Para poder sostener una denuncia, la persona tiene que tener ciertas garantías, y a veces las garantías no están”, precisa Cardinali en una semana en la que un proyecto de prevención de la violencia de género avanzó en la Legislatura Provincial, que no dio curso a otro que exigía una declaración de emergencia en la materia.

Ahora bien, ¿por qué las víctimas no denuncian? “Pueden pensar que no va a pasar nada. También es muy duro para las víctimas afrontar lo que es un proceso. Vos pensás que ella tiene que ir ante un efector a hacer una denuncia, presentarse a un tercero que no conoce, que no sabe quién es, contarle su vida, porque lo que está contando no es un arrebato en la calle, está contando algo íntimo, y algo que la atraviesa totalmente. Después de que lo cuenta ahí la citamos de la Fiscalía, lo vuelve a contar, tiene que ir a un juicio. Es muy duro sostenerlo en el tiempo, y es muy duro para la persona porque además cuando denuncia a su pareja muy probablemente esa pareja sea el padre de sus hijos. Se conjugan un montón de cuestiones”, describe Cardinali.

En esa línea, añade: “En algunos casos había algunas denuncias donde se mencionaban cuestiones menores, problemas con los hijos o dificultades en algunas separaciones o un divorcio, por eso hablo de naturalización, de que no estamos pudiendo marcar que tal cosa es violenta. Entiendo que también hay una vorágine de violencia que es inusitada en general. Entonces a veces resulta medio difícil para las personas distinguir si algo es violento o no”.

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Cardinali subraya que en la ciudad de Rosario tiene una incidencia “muy grande el tema de las drogas”. Desde MuMaLá proponen investigar contextos domésticos atravesados por deudas económicas. Mientras tanto, emerge otra problemática que genera preocupación: los delitos contra los menores de edad. Cardinali revela que crecieron: “Lamentablemente sí, es muy alto el porcentaje de las denuncias de delitos contra la integridad sexual que tienen víctimas que son niños, niñas y adolescentes”.