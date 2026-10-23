Soledad Pastorutti y el delicado estado de salud de su padre: "Ya no sabe quién soy yo"

Soledad Pastorutti compartió uno de los momentos más íntimos y dolorosos de su vida personal. En una entrevista radial, la artista de Arequito se refirió al avanzado deterioro de la salud de su padre, Omar, quien padece Alzheimer.

“Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo”, dijo con crudeza. La confesión se produjo en el marco del lanzamiento de Vale la pena, el álbum con el que celebra tres décadas de carrera.

Un proceso largo y difícil de asimilar

La cantante explicó que los olvidos de su padre comenzaron de manera gradual. Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más compleja de procesar.

“Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando”, relató. El impacto emocional, reconoció, ha sido profundo, tanto para ella como para el resto de la familia.

Omar Pastorutti no solo fue su padre. Mecánico de oficio, acompañó a Soledad y a su hermana Natalia desde los primeros pasos artísticos. Fue quien confió en su talento, la impulsó a tomar decisiones y hasta compró discos para cumplir con las condiciones de su primer contrato discográfico y evitar que la compañía lo rescindiera.

“Él me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, resumió la intérprete.

“Mi refugio”, el homenaje en el nuevo disco

En Vale la pena, Soledad incluyó una canción especialmente significativa: “Mi refugio”, dedicada íntegramente a su padre. La grabación fue un momento de alta carga emocional.

“La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo”, contó. Tuvo que registrarla frase por frase porque las emociones le impedían avanzar de corrido.

La artista reconoció que todavía le resulta difícil escucharla y que volvió a hacerlo recién cuando debió participar en la realización del videoclip. Para ella, la canción es una forma de agradecerle a quien fue su principal sostén, aun cuando la enfermedad haya transformado la manera de compartir el presente.

Música, raíces y reconocimiento

Vale la pena llega en un momento de balance para Pastorutti. A 30 años de carrera, el álbum revisita vínculos, recuerdos y experiencias que marcaron su recorrido. En paralelo, la cantante proyecta nuevos proyectos vinculados con Arequito, su pueblo natal.

En esta etapa, la música aparece como una herramienta para volver sobre sus raíces y reconocer a quienes estuvieron desde el comienzo. En el caso de “Mi refugio”, el homenaje a Omar adquiere un significado particular: poner en palabras un agradecimiento necesario, en medio de una realidad familiar que ya no es la misma.