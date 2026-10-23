El documental 'Charly x Charly' sobre Charly García se estrenará en Netflix

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- En el marco de la celebración del cumpleaños número 75 de Charly García, Netflix ha confirmado la realización de una serie biográfica sobre la vida y obra de este destacado artista argentino. La dirección estará a cargo de Alejandro Hartmann, quien tiene la responsabilidad de plasmar en la pantalla la historia del "Prócer del rock nacional". El propio Charly reveló el nombre del proyecto: 'Charly x Charly'.

La noticia fue compartida a través de un video en el perfil de Instagram de la plataforma, donde se muestra un mural que representa diferentes etapas de la vida de Charly. Entre los elementos visuales, destaca un brazalete con el logo de Say No More, una silueta que simboliza el momento en que se arrojó de un noveno piso y un gato negro, en alusión a su famosa canción "Gato".

El primer clip de este anuncio incluye un cable que conecta las oficinas de Netflix con un piano, que empieza a sonar gracias a las manos de Charly, notablemente con las uñas pintadas de rojo.

La productora Haddock Films también está involucrada en el desarrollo de este documental, y Netflix ha comunicado que actualmente se encuentra en proceso de producción, afirmando: "El documental de Charly García ya está en producción".

Actividades gratuitas en homenaje a Charly

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires ha organizado una serie de actividades para conmemorar el cumpleaños de Charly García. Habrá conciertos, reinterpretaciones de sus obras, homenajes y una exposición fotográfica en diferentes locaciones de la ciudad. Además, una selección de libros estará accesible a través de la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges.

Viernes 23 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

La artista Ligia Piro presentará su espectáculo Inconsciente colectivo, dedicado a la obra de Charly, donde interpretará clásicos de la música popular argentina. La acompañará la agrupación de cuerdas X-Strings, dirigida por el violonchelista Pato Villarejo.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) - 19 hs

La pianista Alina Gandini ofrecerá Gracias García, un recorrido musical por las composiciones de Charly, desde una perspectiva que conecta con su universo artístico.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Terraza del Centro Cultural Recoleta - 19:30

Se llevará a cabo una edición especial del ciclo Discos completos, centrada en el álbum Clics modernos, uno de los trabajos más emblemáticos de Charly García.

La entrada será libre y sin costo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) - 20 hs

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky y con la participación de Ángela Navarro, presentará Clásicos del Rock Nacional, interpretando obras de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco, entre otros. Se incluirán temas como Barro tal vez, Cactus, Yo vengo a ofrecer mi corazón, En la ciudad de la furia, Los Salieris de Charly e Inconsciente colectivo, con arreglos para banda sinfónica de Fabio Zurita y Eliel Garbieri.

La función requerirá reserva previa a través de la web del Centro Cultural 25 de Mayo.