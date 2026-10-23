Rusia anunciará cese al fuego en Jersón a partir del 27 de octubre para facilitar ayuda humanitaria

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Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- Las fuerzas rusas cesarán el fuego e introducirán un "régimen de silencio" en la región de Jersón a partir de las 04:00 hora de Moscú (01:00 GMT) del 27 de octubre para facilitar una operación humanitaria, según lo anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso.

Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa, comunicó la medida a través de la red social Telegram, mencionando que está vinculada a la planeada operación de ayuda humanitaria en el área.

La Casa Blanca había indicado previamente que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo para un cese al fuego local en Oleshki, que comenzará a regir el 29 de octubre.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que la primera dama estadounidense, Melania Trump, tuvo un papel clave en la coordinación de la misión humanitaria en Oleshki.

Oleshki se sitúa en la ribera izquierda del río Dniéper, frente a Jersón, que permanece bajo control ucraniano. La ciudad ha estado atravesando una grave crisis humanitaria, con los residentes reportando una alarmante escasez de alimentos y suministros esenciales en medio de los combates continuos.