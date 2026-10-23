En Brasil, creció un 43% el voto de mayores de 70 años en las elecciones de 2026

El número absoluto de votantes de 70 años o más que acudieron a las urnas en la primera vuelta de 2026 en Brasil aumentó un 43% con respecto a 2022, y la variación fue calculada por el Movimiento Voto 70+ junto con el centro de investigación Data8, a partir de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Los investigadores señalan que este crecimiento fue responsable del aumento en el número de votantes que acudieron a las urnas en la primera vuelta de 2026, el cual alcanzó los 125,2 millones, frente a los 123,7 millones de 2022, reportó Agencia Brasil y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El voto es optativo para los ciudadanos de 70 años o más, así como para las personas analfabetas y los jóvenes de 16 y 17 años.

En las elecciones generales de 2022, había 14,89 millones de votantes de 70 años o más, de los cuales 6,13 millones acudieron a los centros de votación. El 4 de octubre de 2026, acudieron a las urnas 8,77 millones de personas de los 17,25 millones de mayores de 70 años habilitados.

"Es la primera vez desde 2014 que vota más de la mitad de este electorado", destaca Cléa Klouri, impulsora del Movimiento Voto 70+ y cofundadora de Data8.

En cifras absolutas, las personas mayores de 70 años aportaron 2,64 millones de votos más en 2026.

En cambio, entre los menores de 70 años, el número de votantes cayó de 117,59 millones en 2022 a 116,51 millones este año, lo que representa una disminución de 1,07 millones.

Esto ocurrió a pesar de que el universo de electores habilitados se mantuvo prácticamente estable: 141,56 millones en 2022 y 141,49 millones en 2026.

Cléa Klouri destaca, en entrevista con Agencia Brasil, que este electorado adquiere aún más importancia en unos comicios tan ajustados y puede definir la elección.

"Es importante señalar el poder que tienen para inclinar la balanza electoral. Es un grupo numeroso de personas y sus votos deben contribuir a que esta elección sea democrática."

El Movimiento Voto 70+ también destaca que la abstención entre los votantes de 70 años o más cayó 9,7 puntos porcentuales en estos comicios, al pasar del 58,8% en 2022 al 49,1% en la primera vuelta de 2026. Entre los menores de 70 años, el porcentaje subió del 16,9% al 17,7% en el mismo período.