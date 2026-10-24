En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Elecciones en Brasil 2026 Notas

Enviado Especial

Un debate marcado por las acusaciones y con pocas propuestas

A días de la elección, los candidatos centraron sus cruces en la gestión de Jair Bolsonaro, la pandemia y la situación económica de Brasil. El debate dejó pocos detalles sobre las soluciones para los problemas cotidianos de los brasileños.

24/10/2026 | 01:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Flavio Bolsonaro y Lula en el último debate. (Foto: EFE)

FOTO: Flavio Bolsonaro y Lula en el último debate. (Foto: EFE)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un debate marcado por las acusaciones y con pocas propuestas

    Turno Noche

    Episodios

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

El último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro tuvo varios puntos en común con el anterior y dejó pocas novedades en materia de propuestas. Era una instancia a la que muchos analistas le asignaban una importancia vital, ante la paridad que reflejaban las encuestas y la posibilidad de que el intercambio tuviera un peso decisivo en la elección de este domingo.

A lo largo de casi dos horas, los candidatos sostuvieron una estrategia marcada por los cuestionamientos cruzados, las acusaciones y los reproches. Hubo pocas precisiones sobre las medidas que cada uno propone para resolver los problemas cotidianos de la población brasileña.

Por el lado de Lula, el eje principal fue vincular a Flavio Bolsonaro con su padre, Jair Bolsonaro, y con la gestión que encabezó al frente de la Presidencia. El mandatario hizo especial hincapié en el manejo de la pandemia de coronavirus, una cuestión por la que el gobierno de Jair Bolsonaro recibió fuertes cuestionamientos a nivel internacional.

Lula también buscó asociar al senador con las políticas de su padre que considera equivocadas y con casos de corrupción que tuvieron gran repercusión en Brasil y que involucran al hijo del expresidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Flavio Bolsonaro, en cambio, concentró sus intervenciones en la situación económica actual. Puso el foco en el endeudamiento de muchas familias, las dificultades de la clase media para llegar a fin de mes y la pérdida del poder adquisitivo.

El senador aseguró que traerá soluciones para esos problemas, aunque no ofreció demasiados detalles sobre cómo piensa concretarlas. La falta de precisiones sobre las respuestas a las dificultades de la vida diaria fue una de las limitaciones que atravesó la campaña en materia de propuestas.

En definitiva, el debate volvió a mostrar dos estrategias diferenciadas: Lula insistió en relacionar a su adversario con el legado de Jair Bolsonaro, mientras que Flavio buscó instalar la economía como uno de los principales cuestionamientos a la situación actual del país.

Sin embargo, más allá de los cruces y las críticas, el intercambio dejó escasas definiciones concretas sobre las medidas que cada candidato impulsaría para afrontar los desafíos de Brasil. A las puertas de la elección de este domingo, esa fue una de las principales conclusiones de una discusión que generó expectativas por su posible impacto, pero que terminó dominada por las acusaciones antes que por las propuestas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf