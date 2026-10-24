Un debate marcado por las acusaciones y con pocas propuestas

Por Federico Albarenque

El último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro tuvo varios puntos en común con el anterior y dejó pocas novedades en materia de propuestas. Era una instancia a la que muchos analistas le asignaban una importancia vital, ante la paridad que reflejaban las encuestas y la posibilidad de que el intercambio tuviera un peso decisivo en la elección de este domingo.

A lo largo de casi dos horas, los candidatos sostuvieron una estrategia marcada por los cuestionamientos cruzados, las acusaciones y los reproches. Hubo pocas precisiones sobre las medidas que cada uno propone para resolver los problemas cotidianos de la población brasileña.

Por el lado de Lula, el eje principal fue vincular a Flavio Bolsonaro con su padre, Jair Bolsonaro, y con la gestión que encabezó al frente de la Presidencia. El mandatario hizo especial hincapié en el manejo de la pandemia de coronavirus, una cuestión por la que el gobierno de Jair Bolsonaro recibió fuertes cuestionamientos a nivel internacional.

Lula también buscó asociar al senador con las políticas de su padre que considera equivocadas y con casos de corrupción que tuvieron gran repercusión en Brasil y que involucran al hijo del expresidente.

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Flavio Bolsonaro, en cambio, concentró sus intervenciones en la situación económica actual. Puso el foco en el endeudamiento de muchas familias, las dificultades de la clase media para llegar a fin de mes y la pérdida del poder adquisitivo.

El senador aseguró que traerá soluciones para esos problemas, aunque no ofreció demasiados detalles sobre cómo piensa concretarlas. La falta de precisiones sobre las respuestas a las dificultades de la vida diaria fue una de las limitaciones que atravesó la campaña en materia de propuestas.

En definitiva, el debate volvió a mostrar dos estrategias diferenciadas: Lula insistió en relacionar a su adversario con el legado de Jair Bolsonaro, mientras que Flavio buscó instalar la economía como uno de los principales cuestionamientos a la situación actual del país.

Sin embargo, más allá de los cruces y las críticas, el intercambio dejó escasas definiciones concretas sobre las medidas que cada candidato impulsaría para afrontar los desafíos de Brasil. A las puertas de la elección de este domingo, esa fue una de las principales conclusiones de una discusión que generó expectativas por su posible impacto, pero que terminó dominada por las acusaciones antes que por las propuestas.

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