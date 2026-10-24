FOTO: Investigación policial en Tucumán por amenazas a estudiantes y presencia de agentes en la UNT

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – La Policía de Tucumán ha iniciado una investigación interna ante las denuncias de amenazas a un estudiante y la presencia de efectivos de Infantería en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.

El subjefe de la fuerza, Roque Yñigo, confirmó el lunes 19 que se están analizando los hechos y que se evaluarán posibles sanciones. Yñigo rechazó que exista una intención institucional de generar tensión con la comunidad universitaria.

La situación se desencadenó tras un reclamo del decano Sergio Robín, quien relató dos incidentes ocurridos la semana pasada. El primero tuvo lugar el jueves 15, cuando un estudiante de Historia denunció que un agente lo había encerrado en un baño y lo amenazó tras reconocerlo en una manifestación.

El segundo episodio se registró el viernes 16, cuando cuatro agentes de Infantería patrullaron los pasillos del edificio con su equipamiento. Robín criticó esta intervención y anunció que presentará testimonios de docentes y estudiantes, además de convocar a las autoridades policiales para obtener aclaraciones.

En contraste, el jefe de la Unidad Regional Capital, Eduardo Luna, ofreció una versión diferente del primer incidente, argumentando que el policía ingresó al baño y fue grabado sin intención de amenazar. Luna también aseguró que no había recibido una solicitud formal de explicaciones, mientras que las autoridades de la universidad afirmaron haber hecho dicho reclamo.

Después de la denuncia, responsables de la Comisaría 11 se acercaron para disculparse y comunicaron que el agente sería trasladado, aunque esta información no se ha concretado oficialmente.

El reclamo de la universidad se basa en el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que establece que se requiere una orden judicial o una solicitud formal de la autoridad universitaria para permitir el ingreso de fuerzas de seguridad en instituciones educativas nacionales.

Robín también destacó que, a pesar de los incidentes, han cooperado con la Policía para establecer un corredor seguro para los estudiantes.

Ante los hechos denunciados, la Subjefatura de la Policía ha confirmado que se está llevando a cabo una investigación interna sobre la conducta de sus efectivos.