Se incendió el Nido del Águila de Hitler en Alemania: una delegación argentina lo visitó días atrás

FOTO: Se incendió el Nido del Águila de Hitler. (Foto: captura de video)

Un incendio de grandes proporciones afectó este viernes por la noche al Kehlsteinhaus, conocido mundialmente como el Nido del Águila de Adolf Hitler, ubicado en la región de Obersalzberg, al sur de Alemania. El histórico edificio, construido durante el régimen nazi, quedó envuelto en llamas y las autoridades investigan las causas del siniestro.

Según informó la Policía de Alta Baviera, los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 21.52 y encontraron la construcción completamente en llamas. Unos 200 efectivos participaron del operativo, que presentó importantes dificultades debido a la ubicación del edificio, a 1.834 metros de altura.

Las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni heridos. Además, una persona fue detenida de manera preventiva mientras se investiga su posible vinculación con el incendio. Por el momento, no se descarta que el fuego haya sido provocado intencionalmente, aunque esta hipótesis todavía no fue confirmada.

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FOTO: Eventos clave de la Segunda Guerra Mundial fueron decididos en este edificio. (Foto: BBC/Getty Images)

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• Una visita argentina apenas tres días antes del incendio

El hecho tiene una particular conexión con nuestro país. Apenas tres días antes del incendio, el Kehlsteinhaus había sido visitado por una delegación argentina durante un viaje histórico-cultural por la Europa de la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que recorre algunos de los principales escenarios del conflicto, liderada por el historiador y divulgador cordobés Lucas Botta junto a la agencia Tour Cultural.

La visita formó parte de un itinerario que incluyó Múnich, Obersalzberg, el campo de concentración de Dachau, Núremberg, Berlín y todas las playas del desembarco en Normandía, Francia.

El recorrido permitió conocer de primera mano uno de los pocos edificios vinculados a la cúpula del régimen nazi que sobrevivieron prácticamente intactos a la Segunda Guerra Mundial.

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FOTO: El "Nido del Aguila" se convirtió en una atracción turística. (Foto: BBC)

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• La historia del Nido del Águila

Construido entre 1937 y 1938 por iniciativa de Martin Bormann, uno de los principales colaboradores de Hitler, el Kehlsteinhaus fue concebido como un espacio de representación política y recepción de invitados.

Su construcción, en la cima de una montaña de los Alpes bávaros, representó un enorme desafío de ingeniería. Fue necesario abrir una carretera de aproximadamente seis kilómetros y construir un ascensor que atraviesa el interior de la montaña para llegar hasta el edificio.

Aunque suele identificárselo como la residencia de montaña de Adolf Hitler, el dictador alemán vivía principalmente en el cercano Berghof, también ubicado en Obersalzberg. El Nido del Águila era utilizado para encuentros y recepciones, y el propio Hitler lo visitó en contadas ocasiones.

El edificio logró sobrevivir a los bombardeos aliados de 1945 y, desde 1952, funciona como restaurante y atractivo turístico. Su ubicación privilegiada, con vistas panorámicas de los Alpes, lo convirtió en uno de los sitios más visitados de la región.

El incendio pone en riesgo uno de los testimonios arquitectónicos más reconocidos del pasado nazi alemán, mientras las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del fuego y evaluar los daños ocasionados.

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