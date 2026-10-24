Fórmula 1: Colapinto 14°, pero mañana largará 21° con Antonelli desde la pole position

FOTO: 7ª pole para Antonelli que, cada vez, está mas cerca de ser el campeón más joven

El juvenil puntero del campeonato Kimi Antonelli, de Mercedes, se aseguró la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tras superar a los pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar. Franco Colapinto de Alpine fue 14°, pero largará 21°.

El argentino pasó la Q1 en P13 con un tiempo de 1.35.899, 0.071s más rápido que su compañero Pierre Gasly que se colocó detrás suyo. Y en Q2 bajó 0.176s pero le alcanzó, apenas, para superar a Alonso y Bearman, mientras Gasly quedaba en P11 y 0.642s más rápido que Franco, que no quedó conforme: "Nos estuvo costando mucho, desde ayer, no encontramos el auto y cuando vamos rápido por los pianos y los baches, se complica mucho. Ojalá mañana estemos un poquito más firmes".

Adelante, en un fin de semana en el que Antonelli podría coronarse campeón del mundo, su primera vuelta en la Q3 —con un tiempo de 1:34.035— fue suficiente para hacerse con la pole, ya que nadie logró encontrar la mejora necesaria para desafiarlo en los minutos finales.

Verstappen se quedó a casi dos décimas, situándose segundo, apenas por delante de Hadjar y de Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Lewis Hamilton tuvo que conformarse con la quinta posición.

George Russell (Mercedes) terminó en una frustrante sexta posición, por delante del piloto de McLaren, Oscar Piastri. Piastri ganó un puesto después de que el tiempo de su compañero de equipo, Lando Norris, fuera anulado por exceder los límites de la pista, lo que relegó al británico a la octava plaza.

Aunque Arvid Lindblad y Liam Lawson completaron el «top 10», Lindblad recibirá una penalización de cinco posiciones en la parrilla por haber superado el cupo permitido de motores de combustión interna.

Pierre Gasly estuvo cerca de entrar en el top 10, pero finalmente se quedó fuera por solo 0,022 segundos, situándose 11.º por delante de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, después de que la estrategia de rebufo de Audi no diera sus frutos.

Franco Colapinto terminó 14º con Alpine, pero perderá 10 posiciones por montar una nueva unidad de control electrónico; esto beneficia a Fernando Alonso y Ollie Bearman, quienes inicialmente finalizaron 15º y 16º en la sesión de clasificación.

Esteban Ocon no logró marcar el tiempo necesario para avanzar a la Q2 y quedó eliminado en la 17ª posición, por delante de Lance Stroll (Aston Martin) y la dupla de Williams formada por Carlos Sainz y Alex Albon. Para el piloto español, este ha sido su peor resultado en una sesión de clasificación en este circuito desde su temporada de debut.

Por último, Cadillac cerró la clasificación con Sergio Pérez en la 21.ª posición, por delante de Valtteri Bottas, que fue 22º. No obstante, ambos ganarán una posición una vez que se apliquen las penalizaciones en parrilla a Colapinto y Bortoleto por haber sustituido varios componentes de la unidad de potencia.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com