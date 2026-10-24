Flávio Bolsonaro cerró su campaña en Río con críticas al PT y la promesa de indultar a su padre

En Barra da Tijuca, al oeste de la Zona Sur de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro encabezó una concentración de miles de simpatizantes para cerrar su campaña antes del balotaje presidencial de este domingo en Brasil. La corrupción, asociada por los manifestantes al Partido de los Trabajadores (PT), fue uno de los principales ejes de los cánticos y los mensajes contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lula, ladrón, tu lugar es la prisión”, fue una de las consignas que más se escucharon durante la movilización. Los asistentes también expresaron su rechazo al oficialismo y respaldaron la candidatura del senador del Partido Liberal (PL), con críticas a las políticas económicas del Gobierno.

“Hay que votar a Flávio para acabar con la corrupción, terminar con los vagos”, sostuvo Marcelo, quien asistió junto a su novia a la Praça do Ó, en el centro de Barra da Tijuca. En la misma línea, Thais, vestida con una camiseta amarilla, afirmó: “Fuera corrupción. Fuera el PT. ¡Acá queremos trabajo, queremos cosas buenas, no cosas malas!”.

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Una movilización con la figura de Jair Bolsonaro como protagonista

En un ambiente festivo, con fuegos artificiales, música y camiones similares a los utilizados en los desfiles de carnaval, miles de seguidores acompañaron a Flávio Bolsonaro por la costanera de la avenida Lúcio Costa. La caminata avanzó hasta las inmediaciones del complejo Viviendas da Barra, donde se encuentra el condominio que todavía posee la familia Bolsonaro y que se convirtió en un punto de referencia para sus seguidores desde la presidencia de Jair Bolsonaro.

La figura del expresidente estuvo presente durante toda la actividad. Desde uno de los camiones que transportaban al candidato, los simpatizantes corearon consignas en las que anticipaban el regreso de la familia al poder: “Cuando Flávio suba la rampa del Palacio del Planalto, no va a subir solo, ¡va a subir con Jair Bolsonaro!”.

El senador prometió que, si gana las elecciones, buscará indultar o conseguir una amnistía para su padre, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena por intento de golpe de Estado. La promesa reforzó el lugar central que ocupa el expresidente en la identidad política del movimiento.

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Rechazo al PT y defensa de la libertad económica

Entre los argumentos de los simpatizantes de Flávio Bolsonaro se repitieron las críticas a Lula y al PT, a quienes responsabilizan por el estancamiento económico y acusan de buscar perpetuarse en el poder.

“Es importante que votemos por Flávio Bolsonaro por la libertad económica. Para poder crecer económicamente sin tener esa política populista que busca atrapar al pobre”, afirmó Thiago, quien participó de la concentración junto a una amiga. Luego agregó: “Para nosotros es muy importante eso, no votar a la izquierda para que siga esclavizando al pobre”.

Los testimonios reflejaron una campaña marcada por la polarización entre el oficialismo y el bolsonarismo, con la economía, la corrupción y el papel del Estado entre los principales argumentos de la disputa electoral.

Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil tendrá un nuevo presidente

Acompañado por aliados políticos, entre ellos el diputado federal Nikolas Ferreira, uno de los dirigentes más votados del país en las elecciones legislativas del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro agradeció a quienes participaron de la movilización. El candidato sostuvo que ya habían hecho historia con la campaña y manifestó su expectativa de imponerse en las urnas.

El cierre incluyó un momento de oración: el senador rezó un Padre Nuestro junto a sus seguidores, en una escena que combinó la identidad religiosa del movimiento con la reivindicación de su principal referente.

Más temprano, su equipo de campaña había difundido un comunicado en el que el candidato evocó la carta mediante la cual Jair Bolsonaro lo designó como representante del bolsonarismo, con la misión de transmitir “la esperanza de los brasileños en un cambio”.

“Cargado de simbolismos, el cierre de la campaña se convierte en un nuevo homenaje a su padre, Jair Messias Bolsonaro”, señalaba el texto.

La concentración en Barra da Tijuca fue una de las principales apuestas del candidato de derecha en Río de Janeiro, un estado estratégico que representa alrededor del 8% del electorado brasileño. En la recta final hacia el balotaje, Flávio buscó consolidar el respaldo de su núcleo de votantes y convertir el rechazo al PT en un factor decisivo para la elección.