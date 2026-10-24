Lula encabezó una caravana multitudinaria en Copacabana y San Pablo antes del balotaje

FOTO: Lula busca recuperar votos en Río de Janeiro antes de las elecciones presidenciales en Brasil

FOTO: Lula da Silva, durante la caravana en la previa al balotaje.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este sábado una caravana en Copacabana, en Río de Janeiro, para sumar apoyos antes del balotaje del domingo. Tal como se anticipaba en la previa, el mandatario protagonizó una movilización en uno de los principales escenarios de la disputa electoral, con el objetivo de reducir la diferencia que su rival, Flávio Bolsonaro, obtuvo en ese estado durante la primera vuelta.

Desde temprano, los simpatizantes se congregaron en las inmediaciones del puesto 5 de la avenida Atlántica, punto de partida de la movilización. Después de la actividad en Río, Lula viajó a San Pablo para cerrar su campaña.

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El dispositivo incluyó puestos de hidratación y sectores donde los participantes podían resguardarse del sol. La concentración estuvo acompañada por música, bombos, trompetas y puestos de comida, además de la presencia de colectivos LGBT y otras agrupaciones.

Una de las simpatizantes consultadas por Cadena 3 expresó su respaldo a Lula por su posición frente al cuidado del ambiente y cuestionó a su adversario.

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La elección de Río de Janeiro tiene un peso estratégico: el estado reúne cerca de 13 millones de electores, aproximadamente el 8% del padrón nacional. Allí, Flávio Bolsonaro consiguió alrededor del 53% de los votos válidos en la primera vuelta, mientras que Lula obtuvo cerca del 39%.

La búsqueda de apoyos también apunta a quienes se abstuvieron en la primera ronda. Según los datos mencionados en el informe, unos 33 millones de brasileños no participaron de esa votación. Su eventual concurrencia a las urnas constituye una de las incógnitas de la segunda vuelta, junto con la decisión de los indecisos.

Flávio Bolsonaro también desarrolló actividades de campaña durante la jornada. Comenzó el día en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y luego se trasladó a Río de Janeiro para encabezar una concentración en Barra da Tijuca, considerada uno de sus principales bastiones electorales. De esta manera, ambos candidatos buscaron exhibir respaldo en una ciudad cuyo peso puede resultar determinante en la elección.

La jornada de movilizaciones se desarrolla después del último debate presidencial, realizado el viernes por la noche. Un análisis publicado por el diario Folha consideró que Lula logró una ventaja en el intercambio, aunque advirtió sobre la incertidumbre respecto de su impacto electoral.

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Durante el encuentro, el mandatario volvió a interrogar a su rival sobre su cercanía con el presidente argentino, Javier Milei, y los recortes del gasto público que propone. Flávio Bolsonaro defendió el rumbo económico argentino y negó que sus ajustes fueran a perjudicar a los jubilados.

Otro cruce ocurrió cuando el senador utilizó la expresión “nueve dedos” para referirse a Lula, quien perdió un dedo en un accidente laboral cuando era joven y trabajaba en una metalúrgica. El presidente reclamó una disculpa y su adversario se la concedió.

La disputa llega a la votación con un escenario ajustado: el sondeo de Datafolha publicado el jueves ubicó a ambos candidatos con el 50% de los votos válidos.

Informe de Marcos Calligaris, enviado especial de Cadena 3 a Brasil.