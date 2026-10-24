Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético y pidió perdón a los hinchas: "Fue una equivocación"

Julián Álvarez vivió una jornada especial en el Atlético de Madrid. El delantero argentino convirtió el gol de la victoria por 1-0 ante Deportivo La Coruña, por la décima fecha de La Liga de España, y aprovechó el final del encuentro para pedirles disculpas a los hinchas por sus declaraciones durante el Mundial de 2026, que habían generado malestar en el club.

La Araña fue titular y definió el partido a los tres minutos del segundo tiempo, cuando apareció en el área para conectar una asistencia de Álex Grimaldo desde la izquierda. Su tanto le permitió al equipo dirigido por Diego Simeone sumar tres puntos importantes y al atacante continuar con su recuperación futbolística.

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¡LA ARAÑA ESTÁ DE RACHA! Tras su gol en #ChampionsLeague ante Stuttgart, Julián Álvarez volvió a marcar con Atlético de Madrid, ahora contra RC Deportivo por la fecha 10 de #LaLigaxESPN. ?? Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/jUv1wBD8bi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

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El gol también tuvo un significado especial para el cordobés: volvió a convertir en el estadio Metropolitano por La Liga después de casi un año. Su último tanto como local en el campeonato español había sido el 1 de noviembre de 2025, frente al Sevilla.

Después del encuentro, Álvarez recibió el reconocimiento de una parte de la hinchada y se refirió por primera vez públicamente a la controversia que había marcado los últimos meses. “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento”, expresó.

Las disculpas de Julián Álvarez a los hinchas del Atlético

El conflicto entre el delantero y parte de los simpatizantes rojiblancos se había originado durante el Mundial de 2026, cuando manifestó su deseo de marcharse del Atlético para cumplir un sueño futbolístico. Sus declaraciones alimentaron las versiones sobre una posible transferencia al Barcelona, que finalmente no se concretó porque el club madrileño rechazó su salida.

La situación provocó silbidos y cuestionamientos hacia el argentino en distintos partidos. Sin embargo, sus últimas actuaciones y el respaldo público de Simeone contribuyeron a mejorar el clima a su alrededor.

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Tras la victoria frente a Deportivo La Coruña, Álvarez reconoció el malestar de los aficionados y admitió que sus palabras habían sido un error.

“Entiendo el enojo de la gente. Yo también, como hincha, me hubiera enojado”, sostuvo. Además, agradeció el apoyo que recibió desde su llegada al club y, especialmente, durante las semanas más difíciles.

“Han sido muy generosos y eso lo valoro mucho. Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo”, agregó.

El delantero también destacó el acompañamiento de sus compañeros durante el período de tensión y manifestó su intención de recuperar plenamente su nivel para ayudar al Atlético a cumplir sus objetivos.

“Ojalá que con trabajo y humildad pueda revertir esta situación”, señaló.

Un gol para cambiar los silbidos por aplausos

La victoria ante Deportivo La Coruña llegó después de que Álvarez volviera a marcar entre semana, en el empate frente al Stuttgart por la Champions League. En ese encuentro, el cordobés había terminado con una sequía goleadora de 174 días.

Ante el conjunto gallego, el argentino volvió a ser decisivo. Su aparición en el área para empujar la pelota al fondo de la red aseguró el triunfo y permitió que los aplausos ganaran terreno frente a los cuestionamientos que había recibido durante las últimas semanas.

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APLAUSOS Y TELARAÑAS: ¡JULIÁN ÁLVAREZ VOLVIÓ AL GOL EN EL METROPOLITANO CON EL ATLÉTICO DE MADRID Y SU GENTE LO FESTEJA! ?? Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sGBQG3BHHh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

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En lo que va de la temporada, el atacante había disputado ocho partidos, con dos asistencias y un gol antes de este encuentro. Con su nueva conquista, alcanzó los 51 tantos con la camiseta del Atlético de Madrid.

A lo largo de su carrera, Álvarez también marcó 54 goles en 122 presentaciones con River Plate, 36 con el Manchester City y 16 con la Selección argentina.

Tras el partido, el delantero aseguró que empieza a sentirse mejor desde lo físico y con la pelota. “Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo”, afirmó.

El Atlético quedó como escolta de Barcelona

El triunfo le permitió al Atlético de Madrid alcanzar los 25 puntos en La Liga, producto de ocho victorias, un empate y una derrota, y ubicarse como escolta del Barcelona, que disputará el clásico frente al Real Madrid.

El equipo de Simeone visitará al Levante el próximo sábado 31 de octubre, en la continuidad del campeonato español.

Para Álvarez, el desafío será sostener la recuperación futbolística y terminar de recomponer su relación con los hinchas. Su gol ante Deportivo La Coruña y sus disculpas públicas marcaron un paso importante en ese camino, con el objetivo de dejar atrás una etapa de tensión y volver a concentrarse en el rendimiento deportivo.