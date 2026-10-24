Franco Colapinto busca avanzar en el GP de Estados Unidos tras una penalización en la clasificación

Buenos Aires, 24 octubre (NA)- La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos dejó un escenario complejo para Franco Colapinto, aunque en Alpine mantienen el optimismo de cara a la carrera principal en Austin.

El piloto argentino había completado una sólida sesión al ubicarse en el 14° puesto, pero una penalización por el reemplazo de un componente de su monoplaza lo relegó al 21° lugar de la parrilla para la largada del domingo.

La sanción modificó por completo el planteo estratégico del equipo francés, que ahora deberá afrontar una carrera de recuperación desde los últimos puestos. Sin embargo, en la escudería consideran que las condiciones están dadas para protagonizar una remontada.

Tras la clasificación, el director de Alpine, Steve Nielsen, analizó las perspectivas del equipo y señaló cuál será el principal objetivo del piloto bonaerense durante la competencia.

"Sabemos que remontar desde la parte trasera de la parrilla será un desafío importante. Dicho esto, sabemos que Franco suele realizar buenas salidas; su objetivo será aprovechar el prometedor ritmo que mostramos el viernes con mucha carga de combustible e intentar avanzar hacia las posiciones que otorgan puntos", afirmó.

Las declaraciones del directivo reflejan los dos aspectos sobre los que Alpine deposita sus esperanzas. Por un lado, la capacidad de Colapinto para ganar posiciones en los primeros metros, una virtud que ha demostrado en distintas competencias y que podría resultar determinante en un circuito que ofrece oportunidades de adelantamiento. Por otro, el buen comportamiento del coche en tandas largas, una de las fortalezas que exhibió el equipo durante las prácticas libres.

Una carrera condicionada, pero con margen para crecer

El Circuito de las Américas presenta una exigencia importante para los neumáticos y demanda una gestión precisa del ritmo de carrera, especialmente en los sectores más técnicos y revirados. En ese contexto, partir desde la 21ª posición obligará a Colapinto a administrar el desgaste de los compuestos en medio del tráfico y evitar incidentes en las primeras vueltas.

La estrategia estará enfocada en capitalizar el rendimiento mostrado por el monoplaza con carga alta de combustible y aprovechar las oportunidades que puedan surgir a medida que avance la competencia. Para ello, una largada efectiva será clave.

Aunque el desafío luce complejo, en Alpine consideran que una remontada hacia la zona puntuable es un objetivo alcanzable. La combinación entre el ritmo observado durante los ensayos del viernes y la reconocida capacidad del argentino para ganar posiciones en la salida alimenta la confianza del equipo de cara a una carrera que exigirá paciencia, consistencia y precisión.

Con ese panorama, el principal objetivo de Colapinto en Austin será claro: transformar una largada desde el fondo de la grilla en una oportunidad para sumar posiciones y pelear por puntos que resulten valiosos para el cierre de la temporada.