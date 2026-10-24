Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.

El número de sorteo es 31649, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el sábado 24 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7223, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cocinero).

1° 7223

2° 4185

3° 0571

4° 1446

5° 4251

6° 0272

7° 3504

8° 4250

9° 9129

10° 0783

11° 3756

12° 1017

13° 6300

14° 5913

15° 0941

16° 7266

17° 9056

18° 3584

19° 2101

20° 4286

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores en Argentina. Este sorteo es una oportunidad para que los participantes verifiquen sus números y vean si han tenido suerte. La quiniela es un juego de azar muy popular en el país, y cada sorteo genera gran expectativa entre los jugadores.

La interpretación de los números es una parte fundamental de la cultura de la quiniela, y muchos jugadores confían en las tradiciones y supersticiones al elegir sus números. El número 7223 ha sido destacado en esta ocasión, y su significado puede influir en las decisiones de los apostadores en futuros sorteos.