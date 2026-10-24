Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.
El sorteo número 31649 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 24 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7223, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cocinero)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 31649, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el sábado 24 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7223, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cocinero).
1° 7223
2° 4185
3° 0571
4° 1446
5° 4251
6° 0272
7° 3504
8° 4250
9° 9129
10° 0783
11° 3756
12° 1017
13° 6300
14° 5913
15° 0941
16° 7266
17° 9056
18° 3584
19° 2101
20° 4286
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores en Argentina. Este sorteo es una oportunidad para que los participantes verifiquen sus números y vean si han tenido suerte. La quiniela es un juego de azar muy popular en el país, y cada sorteo genera gran expectativa entre los jugadores.
La interpretación de los números es una parte fundamental de la cultura de la quiniela, y muchos jugadores confían en las tradiciones y supersticiones al elegir sus números. El número 7223 ha sido destacado en esta ocasión, y su significado puede influir en las decisiones de los apostadores en futuros sorteos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31649 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7223.
¿Qué significa el número 7223?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Cocinero)".
¿Por qué es popular la quiniela?
Es un juego de azar muy esperado por los apostadores en Argentina.