FOTO: Falleció Manuel Moisés Alvez, uno de los hombres más longevos de Argentina, a los 118 años

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) -- Manuel Moisés Alvez, uno de los hombres más longevos de la Argentina, falleció días atrás a sus 118 años en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, y su muerte ha causado conmoción en la región.

El deceso de Alvez se produjo el jueves 22 de octubre, apenas cuatro días antes de que cumpliera 119 años. La noticia fue confirmada por la Policía de Misiones, que se presentó en su hogar, situado sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 18, en el paraje Flor de San Vicente.

En un recuerdo conmovedor, la Policía de Misiones recordó cuando en octubre de 2022, los efectivos lo sorprendieron celebrando su cumpleaños número 115 con una torta, rodeado de su familia.

Tras el aviso de su fallecimiento, agentes de la Comisaría Segunda se presentaron en el domicilio y solicitaron la intervención del médico policial. Según el profesional, la muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio no traumático, con un tiempo de fallecimiento estimado entre tres y seis horas antes de su llegada. No se consideró necesaria la realización de una autopsia.

El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para su sepelio. Manuel Moisés Alvez había nacido el 26 de octubre de 1907 y era conocido como uno de los pobladores más antiguos de la zona. A lo largo de su vida, mostró una especial afición por la armónica y pasó sus últimos años rodeado por su familia, quienes compartieron anécdotas y momentos entrañables con él.

Agencia NA