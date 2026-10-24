Central lo ganó 2 a 0 ante Huracán en el Gigante y se ilusiona con la tabla anual

En un partido disputado en el Gigante de Arroyito, Rosario Central logró una victoria de 2-0 sobre Huracán en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, consolidándose como líder de la Zona B y, de manera momentánea, de la Tabla Anual. Los hinchas del "Canalla" celebraron el triunfo, esperando que Boca Juniors no sume puntos en su próximo encuentro para quedar en soledad en la cima.

El partido comenzó con un recibimiento emotivo por parte de la hinchada local. A los 12 minutos, Jaminton Campaz generó la primera oportunidad clara con un remate que fue contenido por el arquero ecuatoriano Tomás Galíndez. Ocho minutos más tarde, Central logró abrir el marcador. Tras un centro preciso de Campaz desde la izquierda, Emanuel Coronel se lanzó de palomita y conectó un cabezazo que dejó sin opciones al arquero, estableciendo el 1-0.

La primera llegada de Huracán fue a través de su delantero, Jordy Caicedo, quien ganó en el área con un cabezazo, pero su remate se fue por encima del travesaño. A medida que avanzaba el partido, el equipo dirigido por Diego Martínez empezó a equilibrar el juego y llegó a marcar un gol que fue anulado por una posición adelantada muy ajustada.

En el segundo tiempo, Rosario Central mostró su potencial ofensivo. Campaz continuó siendo un elemento clave, generando constantes oportunidades de peligro. Ángel Di María, capitán y figura del equipo, contribuyó con varios centros que estuvieron a punto de ser convertidos. Finalmente, a los 40 minutos del complemento, Di María recibió una asistencia de Ibarra y definió de primera, marcando el 2-0 definitivo. A pesar de la derrota, el arquero del Globo tuvo intervenciones destacadas que evitaron una diferencia mayor.

Con este triunfo, Rosario Central alcanzó los 56 puntos, manteniéndose a la espera del resultado de Boca Juniors en su partido contra Independiente. En la próxima fecha, el equipo dirigido por Ariel Holan visitará a Sarmiento en Junín, mientras que Huracán se enfrentará a Tigre en su estadio.

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