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Talleres, en caída libre: le ganaba a Defensa, se durmió y terminó perdiendo 2-1 en el Kempes

El conjunto albiazul había comenzado en ventaja con un tanto de Álvarez Martínez en el primer tiempo. No obstante, "El Halcón" lo dio vuelta con goles de Fernández y Gutiérrez. "La T" se fue silbada.

24/10/2026 | 18:56Redacción Cadena 3

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Talleres y Defensa y Justicia se miden en el Kempes.

FOTO: Talleres y Defensa y Justicia se miden en el Kempes.

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Talleres sufrió otro duro golpe en el Torneo Clausura. Este sábado, en el estadio Mario Alberto Kempes, perdió 2-1 ante Defensa y Justicia por la fecha 14 y volvió a retirarse entre silbidos y abucheos de sus hinchas.

El equipo cordobés se había puesto en ventaja durante el primer tiempo con un gol de Agustín Álvarez Martínez y parecía encaminarse hacia una victoria necesaria para cambiar el ánimo. Sin embargo, el Halcón reaccionó en el complemento, igualó a través de Leandro Fernández y selló la remontada en el tramo final con un tanto de Juan Gutiérrez.

La derrota profundiza el mal momento del Matador, que continúa comprometido en la tabla de posiciones y no consigue revertir una campaña que lo alejó de los objetivos planteados para la temporada.

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Talleres golpeó primero, pero no pudo sostener la ventaja

El conjunto dirigido por la dupla técnica de Talleres comenzó con iniciativa y tuvo las primeras oportunidades para abrir el marcador. A los ocho minutos, Matías Galarza probó desde media distancia y obligó al arquero Borgogno a enviar la pelota al córner.

El mediocampista fue silbado por parte del público cada vez que entró en contacto con la pelota, luego de sus declaraciones tras el partido frente a Boca.

Antes del cuarto de hora, Valentín Depietri protagonizó una buena acción por la izquierda y generó una situación peligrosa que Álvarez Martínez estuvo cerca de conectar.

La ventaja llegó pasada la media hora. Tras un centro desde el sector izquierdo, el rebote quedó en los pies del delantero uruguayo, que sacó un potente remate de primera para vencer a Borgogno y establecer el 1-0.

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Talleres se fue al descanso con la ventaja y la expectativa de conseguir un triunfo que le permitiera salir del fondo de la tabla. Pero el panorama cambió apenas comenzó el segundo tiempo.

Defensa y Justicia lo dio vuelta en el complemento

El empate del equipo visitante llegó en los primeros minutos de la segunda parte. Leandro Fernández encontró espacio dentro del área y definió con un zurdazo cruzado para poner el 1-1, ante una respuesta defensiva que dejó expuesto al conjunto cordobés.

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El gol modificó el desarrollo del encuentro. Defensa y Justicia volvió a acercarse con un remate de Lucco que el arquero Guido Herrera logró desviar, mientras que Talleres respondió con un disparo de Rick desde afuera del área que Borgogno mandó al córner.

Con el correr de los minutos, el entrenador movió el banco en busca de recuperar el control del partido. Lautaro Ortiz y Mateo Cáceres ingresaron por Giovanni Baroni y Federico Fattori.

A los 25 minutos, el Matador tuvo una oportunidad clara para volver a ponerse en ventaja. Álvarez Martínez ganó de cabeza tras un centro desde la izquierda, pero su remate pasó muy cerca del palo.

En el tramo final, Diego Valoyes entró por Rick para reforzar el ataque. Depietri también probó con un disparo cruzado, aunque no consiguió acertar al arco.

Juan Gutiérrez sentenció la derrota

Cuando Talleres se lanzó en busca del gol de la victoria, Defensa y Justicia encontró los espacios para aprovechar el adelantamiento del equipo local.

En una acción rápida, la pelota quedó en poder de Juan Gutiérrez, que sacó un potente zurdazo y marcó el 2-1 definitivo. El gol llegó en la agonía del encuentro y dejó sin respuestas al conjunto cordobés.

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El resultado desató nuevamente el malestar de los hinchas en el Kempes, que expresaron su descontento con silbidos al término del partido.

Talleres sigue en el fondo y visitará a Riestra

La derrota representa otro golpe para un equipo que no logra encontrar regularidad ni transformar sus intentos en resultados. Talleres continúa último en su grupo, con nueve puntos, y necesita una reacción para cerrar el torneo de otra manera.

El próximo compromiso será el sábado, cuando visite a Deportivo Riestra, otro de los equipos comprometidos en la parte baja de la tabla.

El Matador afrontará ese encuentro con la urgencia de sumar y la obligación de encontrar respuestas futbolísticas ante un presente que volvió a encender el malestar de sus hinchas.

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Lectura rápida

¿Qué partido juega Talleres? Talleres juega un partido clave contra Defensa y Justicia.

¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro será Juan Pafundi, con Héctor Paletta en el VAR.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega este sábado a las 17.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? Se llevará a cabo en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

¿Por qué es importante este partido para Talleres? Es crucial para salir de la última posición de la Zona A y mejorar su promedio para la siguiente temporada.

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