Omar De Felippe, tras la derrota: "Ya pasé por esto, me siento bien y esto va a arrancar"

Omar De Felippe intentó encontrar explicaciones para otro resultado adverso de Talleres. Después de la derrota por 2-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador sostuvo que el equipo tuvo méritos para ganar, aunque volvió a fallar en las áreas y terminó con las manos vacías.

“Desde que yo estoy acá fue el mejor partido que ha jugado Talleres”, afirmó el director técnico en conferencia de prensa. El Matador comenzó ganando con un tanto de Agustín Álvarez Martínez, pero Leandro Fernández y Juan Gutiérrez dieron vuelta el marcador para el conjunto visitante.

El resultado profundizó la crisis futbolística del equipo cordobés, que continúa en el fondo de la tabla y volvió a retirarse entre silbidos y abucheos de su público.

“Nos pasan muchas cosas. En una segunda jugada quedamos totalmente desarmados, mal parados, hubo un pase entre líneas y nos hicieron el gol. Nos cuesta hacer goles y siempre tenemos un error que nos cuesta goles”, explicó De Felippe.

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“El equipo hizo lo que tenía que hacer para ganar, pero no ganó”

El entrenador reconoció la bronca que genera la sucesión de resultados negativos y remarcó que sus dirigidos quedaron golpeados por una derrota que consideró injusta desde el desarrollo del juego.

“Todos estamos con mucha bronca. Los pibes están mal, porque creo que todos vimos el partido: muchas opciones de gol, un equipo que hizo lo que tenía que hacer para ganar, pero no ganó”, expresó.

De Felippe insistió en que la falta de eficacia y los errores puntuales vuelven a condenar a Talleres. “El fútbol es de 95 minutos”, señaló, al explicar que el equipo debe sostener su concentración durante todo el encuentro.

Consultado sobre por qué Talleres es uno de los equipos más goleados del campeonato, respondió: “Porque cometés errores que te cuestan goles. Es muy simple. Hay muchos detalles que trabajamos para que esto no suceda, pero todos los fines de semana sucede uno”.

Pese a la situación, pidió mantener la calma y enfocarse en el próximo compromiso. “Hay que estar firme y seguir para adelante”, resumió.

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Defendió a sus jugadores y negó falta de compromiso

En medio del descontento de los hinchas, que al final del encuentro reclamaron cambios profundos en el plantel, De Felippe rechazó que el mal momento responda a una falta de compromiso de sus dirigidos.

“Nunca dije que los pibes no tenían compromiso. Al contrario, los pibes laburan, entrenan, meten. Después pasa lo que tiene que pasar o lo que nos está tocando vivir ahora”, afirmó.

El técnico también reconoció el impacto anímico de las derrotas consecutivas y de los cuestionamientos del público.

“Nadie quiere irse de una cancha y que te estén puteando tu gente. Es muy doloroso para ellos”, sostuvo.

En ese sentido, pidió evitar que la presión recaiga sobre los futbolistas más jóvenes. Destacó las actuaciones de Giovanni Baroni y Lautaro Ortiz, quienes ingresaron durante el partido, y consideró que ambos pueden aportar todavía más al equipo.

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“Los tenemos que ayudar a que los chicos jueguen y no que nos entren a salvar. Esta es la realidad”, manifestó.

Sobre la salida de Baroni, explicó que buscó mayor dinámica en la mitad de la cancha y consideró que los dos futbolistas que ingresaron cumplieron con ese objetivo. También remarcó que el juvenil necesita tiempo para adaptarse a Primera División.

Su respaldo a Valoyes y las decisiones futbolísticas

Durante la conferencia, De Felippe fue consultado sobre el ingreso de Diego Valoyes y si considera que el colombiano puede darle soluciones al equipo.

“De acuerdo a lo que veo en la semana, sí”, respondió el entrenador, quien defendió su decisión de incluirlo pese a las dificultades que atravesó el futbolista por distintas lesiones.

“Está entrenando muy bien y ojalá estos partidos que quedan nos puedan dar lo que necesitamos, como alguna vez se lo dio a este equipo”, agregó.

También explicó que las modificaciones y la elección de los mediocampistas responden a decisiones futbolísticas y a las características de los jugadores disponibles.

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“Si este futuro es conmigo, voy a tener argumentos para dialogar”

Otro de los temas abordados fue la continuidad del entrenador y la planificación de la próxima temporada. De Felippe aseguró que se siente bien y que cuenta con experiencia para atravesar situaciones adversas, aunque reconoció que será necesario evaluar el presente deportivo.

“Si este futuro es conmigo, que creo que así va a ser, voy a tener un argumento para sentarme y poder dialogar y buscarle la vuelta a este tema para el futuro”, sostuvo.

El técnico evitó profundizar en posibles diferencias dentro del plantel y señaló que prefiere asumir las responsabilidades antes que señalar individualmente a los futbolistas.

“Hoy es muy fácil hablar mal, es muy fácil echar culpas. Trato de asumir las culpas y las responsabilidades e ir evaluando”, expresó.

También destacó las condiciones de infraestructura y trabajo que ofrece la institución, aunque admitió que los resultados deportivos están lejos de las expectativas.

“Estamos en un club que parece europeo. Es un club que te da todo lo que necesitás, tenés que ocuparte nada más que de entrenar”, afirmó. Y agregó: “Lo deportivo hoy está mal, entendamos esto”.

De Felippe pidió disculpas por las declaraciones de Galarza

El entrenador también se refirió a la polémica que involucró a Matías Galarza después del partido ante Boca. El mediocampista había realizado declaraciones que generaron malestar entre los hinchas de Talleres y recibió silbidos cada vez que tocó la pelota frente a Defensa y Justicia.

De Felippe reconoció que habló con el futbolista antes de aquel encuentro y cuestionó sus dichos.

“Creo que fue un error grave la declaración de él”, señaló. Además, explicó que intentó anticipar las consecuencias que podían tener esas palabras y que le transmitió su postura al jugador.

El técnico aprovechó la conferencia para disculparse con los hinchas por la situación. “Es muy dolorosa para todos nosotros, para todos. Yo me incluyo con el hincha. Es pedirle disculpas a la gente por esa declaración, que yo la quise parar antes y no pudimos”, expresó.

En esa línea, sostuvo que parte de su tarea consiste en acompañar la formación de los futbolistas, no solo desde lo deportivo, sino también en su comportamiento público.

“Nosotros tenemos que educar, tenemos que seguir hablando con los chicos”, afirmó.

“Yo creo que hay salida siempre”

Al ser consultado sobre cómo atraviesa personalmente este momento, De Felippe dijo sentirse preparado para afrontar la adversidad y recordó que ya pasó por rachas negativas en otros equipos antes de conseguir buenos resultados.

“Hay que tener la frialdad de tragar esta amargura, esta frustración con la cual vivimos todos los días, y tratar de imponerse, de laburar y de mostrarle al jugador que hay un camino”, explicó.

El entrenador insistió en que la solución pasa por el trabajo cotidiano y por corregir los detalles que vienen perjudicando al equipo.

“Yo creo que hay salida siempre, que vos con honestidad labures, labures, labures y le hagas creer que se puede”, concluyó.

Talleres deberá intentar transformar esas intenciones en resultados el próximo sábado, cuando visite a Deportivo Riestra, en un nuevo compromiso clave para tratar de salir del fondo de la tabla.

Informe de Nico Núñez.