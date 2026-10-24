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Turismo Carretera: Lambiris delante de Rossi y Fritzler en la clasificación sabatina de Rosario

El piloto uruguayo ratificó lo que había evidenciado en los entrenamientos y se quedó con el “1” en el “Juan Manuel Fangio". Gran clasificación del cordobés Dianda 4°. Las series del domingo a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas. 

24/10/2026 | 19:44Redacción Cadena 3

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Rossi, Lambiris y Fritzler luego de clasificar en Rosario

FOTO: Rossi, Lambiris y Fritzler luego de clasificar en Rosario

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El uruguayo Mauricio Lambiris con el Ford Mustang #3 marcó 1’35”092/1000 y se adueñó de la pole en la tarde de Rosario para largar adelante en la primera serie desde las 10:00 este domingo.

Matías Rossi en el Toyota Camry #117 lo escoltó a 192/1000 y será el que mejor posición de partida tendrá para la segunda serie a las 10:30, en tanto que Otto Fritzler con el Mercedes Benz #256 quedó a 295/1000 para encabezar la partida de la tercera serie del domingo a las 11:00 de la mañana.

Párrafo aparte para el cordobés de Guatimozín y de 18 años, Marco Dianda que a bordo del Dodge Challenger #147 logró la cuarta posición a la hora de clasificar y compartirá la primera fila de la primera serie junto a Mauricio Lambiris. El otro cordobés y líder de la Copa de Oro, Facundo Chapur (Torino) fue 20°.


Turismo Carretera/Clasificación-sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Rosario. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.

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