Turismo Carretera: Lambiris delante de Rossi y Fritzler en la clasificación sabatina de Rosario

El uruguayo Mauricio Lambiris con el Ford Mustang #3 marcó 1’35”092/1000 y se adueñó de la pole en la tarde de Rosario para largar adelante en la primera serie desde las 10:00 este domingo.

Matías Rossi en el Toyota Camry #117 lo escoltó a 192/1000 y será el que mejor posición de partida tendrá para la segunda serie a las 10:30, en tanto que Otto Fritzler con el Mercedes Benz #256 quedó a 295/1000 para encabezar la partida de la tercera serie del domingo a las 11:00 de la mañana.

Párrafo aparte para el cordobés de Guatimozín y de 18 años, Marco Dianda que a bordo del Dodge Challenger #147 logró la cuarta posición a la hora de clasificar y compartirá la primera fila de la primera serie junto a Mauricio Lambiris. El otro cordobés y líder de la Copa de Oro, Facundo Chapur (Torino) fue 20°.





Turismo Carretera/Clasificación-sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Rosario. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.