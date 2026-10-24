Confirmaron el procesamiento del dueño de Manaos por presunta evasión fiscal

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2020. La decisión también alcanza a Refres Now S.A., la empresa fabricante de las gaseosas.

El tribunal ratificó la resolución del Juzgado Federal N° 3 de Morón y mantuvo los embargos preventivos de $250 millones sobre los bienes del empresario y de otro monto igual sobre el patrimonio de la compañía. Canido continuará en libertad durante el proceso.

Según informó Clarín, la causa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que interviene como querellante. El expediente también involucra a Norberto Canido, hermano del titular de la firma.

Las denuncias incluyeron presuntos incumplimientos en Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $805 millones, correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2020. Sin embargo, ese conjunto de imputaciones debe distinguirse del procesamiento que permanece vigente.

La Cámara también confirmó los sobreseimientos por prescripción de la acción penal respecto de hechos de 2017 y 2018, tras la aplicación de una modificación del régimen penal tributario que elevó los montos mínimos para determinados delitos. El procesamiento ratificado corresponde a Ganancias de 2020 y no constituye una condena.

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Uno de los puntos centrales de la investigación es un supuesto préstamo de $650 millones declarado por la empresa. La acusación sostiene que esa operación habría permitido justificar un incremento patrimonial mediante el registro de una deuda sin respaldo suficiente.

La defensa sostuvo que los fondos habían sido aportados en efectivo por un tercero, Lorenzo Pizzo. Según la investigación citada por Clarín, este no contaba con capacidad económica suficiente para realizar el préstamo en 2020.

En paralelo al proceso judicial, Refres Now avanzó con su expansión en el mercado de bebidas. En julio de 2025 adquirió las marcas Cunnington y Neuss por US$74 millones a la compañía Productos de Agua (Proea).

De acuerdo con la misma publicación, la firma también evalúa comprar las aguas de mesa y saborizadas Pureza de las Sierras para ampliar su participación en el segmento de bebidas sin alcohol.

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