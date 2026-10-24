Cheques rechazados y salarios impagos: la otra cara de la crisis de Flybondi
El representante Argentino en ITF, Gabriel Mocho Rodríguez, advirtió en Cadena 3 sobre las dificultades para cobrar lo adeudado. La compañía conserva tres aviones y también acumula reclamos de empresas estatales.
24/10/2026 | 07:54Redacción Cadena 3
FOTO: archivo/ilustrativa.
-
Audio. Cheques rechazados y salarios impagos: la otra cara de la crisis de Flybondi
Buen día, Argentina
La paralización de Flybondi dejó a pasajeros sin la devolución de sus pasajes, a trabajadores con salarios e indemnizaciones pendientes y a proveedores con deudas millonarias. La aerolínea de bajo costo solicitó su concurso preventivo de acreedores tras una fuerte reducción de su estructura y de su flota.
En diálogo con Cadena 3, Gabriel Mocho Rodríguez, consultor aeronáutico y exsecretario de Aviación Civil de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), describió las consecuencias de la crisis para los usuarios y los empleados.
"Le han quedado tres aviones y ha tenido que devolver diez a sus arrendadores", señaló. Según explicó, hay trabajadores que permanecen sin tareas y sin cobrar, a la espera de una respuesta sobre sus acreencias.
Rodríguez también puso el foco en quienes compraron pasajes que no pudieron utilizar. Sostuvo que los pasajeros adquirieron sus boletos de buena fe, por internet o por teléfono, confiados en que la empresa cumpliría con los vuelos.
En ese sentido, cuestionó que el Gobierno nacional y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no hubieran impedido que continuara la comercialización de pasajes.
/Inicio Código Embebido/
Fuego en los Alpes bávaros. Se incendió el Nido del Águila de Hitler en Alemania: una delegación argentina lo visitó días atrás
El fuego afectó al Kehlsteinhaus, uno de los edificios más emblemáticos del pasado nazi en los Alpes bávaros. Hay un sospechoso detenido. El lugar había sido recorrido apenas tres días antes durante un viaje histórico-cultural.
/Fin Código Embebido/
"Ahora no pueden ni recuperar su pasaje ni cambiar su vuelo, porque ya no vuela y ya no tiene acuerdos con otras aerolíneas", afirmó. Para describir la situación de esos viajeros, resumió: "Están a la buena de Dios".
Hay casos de trabajadores despedidos que recibieron cheques rechazados por falta de fondos, además de empleados que continúan vinculados a la compañía y acumulan varios meses sin percibir sus salarios.
Consultado sobre las posibilidades de cobro de quienes recibieron esos cheques, Rodríguez expresó un pronóstico pesimista: "Van a entrar en la convocatoria de acreedores y van a cobrar tal vez algún día, si es que hay algún bien para rematar".
El especialista sostuvo que la empresa no cuenta con aviones propios ni propiedades y consideró que esa situación dificulta la recuperación del dinero. "Va a ser muy difícil que cobren algún día", advirtió.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. El sacerdote que aprendió a manejar con León XIV y hoy espera su regreso a Perú
Jasson Sempertegui contó en Cadena 3 cómo el entonces obispo se convirtió en su instructor. Su testimonio refleja la cercanía que muchos vecinos de Chiclayo recuerdan del “padre Roberto”.
/Fin Código Embebido/
Las deudas también alcanzan a prestadores de servicios. Entre los acreedores figuran la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo e YPF, además de pasajeros y trabajadores.
Sin individualizar empresas en ese tramo de la entrevista, Rodríguez señaló que varios acreedores son estatales y continuaron prestando servicios mientras se acumulaban los incumplimientos. Según su descripción, esa continuidad derivó en obligaciones por montos considerables que ahora forman parte de los reclamos contra la aerolínea.
La dimensión de la crisis también se refleja en las cancelaciones: según un relevamiento del sitio Failbondi, durante 2026 la compañía suspendió alrededor de 2.400 vuelos, con unos 383.000 pasajeros afectados.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Flybondi? La aerolínea solicitó su concurso preventivo de acreedores tras una fuerte reducción de su flota y estructura.
¿Quién es Gabriel Mocho Rodríguez? Es consultor aeronáutico y exsecretario de Aviación Civil de la ITF, quien analizó la situación de la aerolínea.
¿Cuándo se suspendieron los vuelos? Durante 2026, Flybondi suspendió alrededor de 2.400 vuelos, afectando a unos 383.000 pasajeros.
¿Dónde se encuentran los acreedores afectados? Entre los acreedores figuran la EANA, Intercargo y YPF, además de pasajeros y trabajadores.
¿Por qué los pasajeros no pueden recuperar su dinero? No pueden recuperar su pasaje ni cambiar su vuelo porque la aerolínea ya no vuela y no tiene acuerdos con otras compañías.