Cheques rechazados y salarios impagos: la otra cara de la crisis de Flybondi

La paralización de Flybondi dejó a pasajeros sin la devolución de sus pasajes, a trabajadores con salarios e indemnizaciones pendientes y a proveedores con deudas millonarias. La aerolínea de bajo costo solicitó su concurso preventivo de acreedores tras una fuerte reducción de su estructura y de su flota.

En diálogo con Cadena 3, Gabriel Mocho Rodríguez, consultor aeronáutico y exsecretario de Aviación Civil de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), describió las consecuencias de la crisis para los usuarios y los empleados.

"Le han quedado tres aviones y ha tenido que devolver diez a sus arrendadores", señaló. Según explicó, hay trabajadores que permanecen sin tareas y sin cobrar, a la espera de una respuesta sobre sus acreencias.

Rodríguez también puso el foco en quienes compraron pasajes que no pudieron utilizar. Sostuvo que los pasajeros adquirieron sus boletos de buena fe, por internet o por teléfono, confiados en que la empresa cumpliría con los vuelos.

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno nacional y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no hubieran impedido que continuara la comercialización de pasajes.

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"Ahora no pueden ni recuperar su pasaje ni cambiar su vuelo, porque ya no vuela y ya no tiene acuerdos con otras aerolíneas", afirmó. Para describir la situación de esos viajeros, resumió: "Están a la buena de Dios".

Hay casos de trabajadores despedidos que recibieron cheques rechazados por falta de fondos, además de empleados que continúan vinculados a la compañía y acumulan varios meses sin percibir sus salarios.

Consultado sobre las posibilidades de cobro de quienes recibieron esos cheques, Rodríguez expresó un pronóstico pesimista: "Van a entrar en la convocatoria de acreedores y van a cobrar tal vez algún día, si es que hay algún bien para rematar".

El especialista sostuvo que la empresa no cuenta con aviones propios ni propiedades y consideró que esa situación dificulta la recuperación del dinero. "Va a ser muy difícil que cobren algún día", advirtió.

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Las deudas también alcanzan a prestadores de servicios. Entre los acreedores figuran la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo e YPF, además de pasajeros y trabajadores.

Sin individualizar empresas en ese tramo de la entrevista, Rodríguez señaló que varios acreedores son estatales y continuaron prestando servicios mientras se acumulaban los incumplimientos. Según su descripción, esa continuidad derivó en obligaciones por montos considerables que ahora forman parte de los reclamos contra la aerolínea.

La dimensión de la crisis también se refleja en las cancelaciones: según un relevamiento del sitio Failbondi, durante 2026 la compañía suspendió alrededor de 2.400 vuelos, con unos 383.000 pasajeros afectados.

Informe de Mauricio Conti.