Festival Bandera en Rosario: cortes de tránsito y estacionamiento para este sábado

Rosario será sede este sábado 24 de octubre de una nueva edición del Festival Bandera, que tendrá más de 30 artistas distribuidos en cuatro escenarios. El encuentro se realizará en el Parque Estación Central Córdoba, en la zona de 27 de Febrero y Buenos Aires, y contará con presentaciones de Dillom, Guasones, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, YSY A, Marilina Bertoldi y Bandalos Chinos, entre otros. La actividad comenzará por la tarde y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Las puertas abrirán a las 14.30.

Para organizar la circulación durante el evento, la Municipalidad difundió un mapa con los cortes de tránsito previstos en las inmediaciones del predio. Según el esquema oficial, las restricciones comenzarán a las 13 de este sábado y se mantendrán hasta las 4 del domingo. El operativo alcanzará distintos tramos de las calles que rodean el parque y el estadio de Central Córdoba, por lo que se recomienda evitar la zona durante esas horas y buscar recorridos alternativos.

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El mapa incluye sectores de estacionamiento permitido sobre ambas manos de las calles señalizadas. También identifica un espacio para estacionar motos y una parada de taxis sobre Laprida, entre 27 de Febrero y Gálvez. Quienes se acerquen en vehículo particular deberán prestar atención a la cartelería y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar obstrucciones en los accesos y facilitar la circulación peatonal.

El ingreso al festival estará señalizado sobre 27 de Febrero, según el plano difundido por el municipio. Además, el esquema marca cortes en distintos puntos de calles como Maipú, Laprida, Gálvez, Virasoro, Buenos Aires, J. M. Rosas, 1° de Mayo y Alem. Se aconseja acordar con anticipación los puntos de encuentro y descenso de pasajeros, especialmente para quienes concurran en taxi o mediante aplicaciones de transporte.

El operativo se extenderá durante toda la jornada y la salida del público, prevista para la madrugada, también podría generar demoras en las inmediaciones. Por eso, se recomienda salir con tiempo, consultar los recorridos antes de viajar y seguir las indicaciones de los agentes municipales. Los cortes y las restricciones deberán respetarse hasta la finalización del dispositivo, prevista para las 4 del domingo.