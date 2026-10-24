Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.

El número de sorteo 26596 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5739, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

1° 5739

2° 0868

3° 1896

4° 0070

5° 8692

6° 6991

7° 7713

8° 0787

9° 2492

10° 0925

11° 0762

12° 1386

13° 3007

14° 9496

15° 2925

16° 0050

17° 1577

18° 9789

19° 0463

20° 5111

Los resultados de la Quiniela Nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición para quienes disfrutan de los juegos de azar en Argentina. La interpretación de los números también juega un papel importante en la cultura popular, donde cada cifra tiene un significado especial.