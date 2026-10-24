Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.
El sorteo número 26596 de la Quiniela Nocturna se realizó el sábado 24 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5739, que se interpreta como "A primera (Lluvia)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26596 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5739, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).
1° 5739
2° 0868
3° 1896
4° 0070
5° 8692
6° 6991
7° 7713
8° 0787
9° 2492
10° 0925
11° 0762
12° 1386
13° 3007
14° 9496
15° 2925
16° 0050
17° 1577
18° 9789
19° 0463
20° 5111
Los resultados de la Quiniela Nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición para quienes disfrutan de los juegos de azar en Argentina. La interpretación de los números también juega un papel importante en la cultura popular, donde cada cifra tiene un significado especial.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26596 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5739, interpretado como "A primera (Lluvia)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Qué importancia tiene este sorteo?
Es una tradición para apostadores en Argentina, donde cada número tiene un significado especial.