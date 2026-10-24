FOTO: Prisión preventiva de diez días para médico acusado de secuestrar a su familia en Chubut

Rawson, 24 de octubre (NA) -- La justicia de Chubut ha dictado una prisión preventiva de diez días para el bioquímico acusado de "privación ilegítima de la libertad" en relación a su esposa y sus tres hijos, en un hecho ocurrido en Esquel, a 600 kilómetros de la capital provincial.

La medida se tomó tras el pedido de Cecilia Bagnato, procuradora de la fiscalía, quien también requirió una evaluación psiquiátrica para el acusado, Miguel Edgardo Battista.

La causa se inició a raíz de denuncias de vecinos que reportaron un fuerte "olor a muerto" que provenía de la vivienda, además de un evidente aislamiento del hogar y la falta de interacción social de los menores.

En respuesta a estas alertas, la policía provincial, bajo la dirección de Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri, llevó a cabo un allanamiento en el inmueble ubicado en Pasaje La Cascada al 663, en Esquel. Al llegar, el hombre de 71 años se atrincheró durante varias horas, negándose a cooperar hasta que finalmente fue reducido, permitiendo así que se realizara el allanamiento, que arrojó resultados alarmantes.

La esposa del acusado, de 41 años, fue rescatada en estado crítico junto a sus tres hijos, de 13, 17 y 19 años, según información de la Agencia Noticias Argentinas. Se determinó que la familia vivía en condiciones severas de desnutrición y en penumbra, con serias dificultades de comunicación.

Durante el operativo, la procuradora solicitó al juez una ampliación de medidas, resultando en la detención del jubilado, quien fue imputado por abandono de persona agravado por el vínculo y privación ilegítima de la libertad.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Las denuncias comunitarias fueron realizadas el 10 de octubre, lo que llevó a la intervención institucional y el inicio de la investigación correspondiente, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial.

Diez días después, el 20 de octubre, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario – ETI intervinieron ante los repetidos intentos de la policía por contactar al hombre y a las víctimas.

Los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente, alertando sobre la extrema vulnerabilidad de los miembros del hogar, lo que resultó en un allanamiento exitoso que concluyó con el rescate de la mujer y los menores, así como la detención del acusado.

AgenciaNA