Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.

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El número de sorteo 13067 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7512, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7512

2° 1030

3° 2255

4° 3314

5° 5769

6° 8029

7° 4037

8° 2837

9° 4343

10° 3719

11° 8454

12° 9620

13° 6798

14° 9675

15° 6808

16° 5938

17° 5954

18° 0599

19° 8091

20° 4939