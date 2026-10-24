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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.

El sorteo número 13067 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 24 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7512, correspondiente a "A primera (Soldado)". Conocé todos los resultados.

24/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13067 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7512, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7512
2° 1030
3° 2255
4° 3314
5° 5769
6° 8029
7° 4037
8° 2837
9° 4343
10° 3719
11° 8454
12° 9620
13° 6798
14° 9675
15° 6808
16° 5938
17° 5954
18° 0599
19° 8091
20° 4939

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13067 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7512.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Soldado)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 7512, 2° 1030, 3° 2255, 4° 3314, 5° 5769.

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