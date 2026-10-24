Newell's empató ante San Lorenzo un partido chato y sigue en zona de playoffs

Newell’s igualó 0-0 ante San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y consiguió un punto importante para mantenerse en puestos de clasificación a los playoffs. El conjunto rojinegro llegó a las 21 unidades y se ubica en el sexto lugar de la tabla.

El encuentro fue muy disputado y tuvo escaso vuelo futbolístico, aunque el equipo local generó las situaciones más claras. A los 10 minutos, Auzmendi probó con un potente remate desde afuera del área que el arquero Josué Reinatti controló con seguridad.

Un minuto después respondió Newell’s. Tras un córner desde la izquierda, Matías Cóccaro apareció sin marca en el centro del área, pero no logró conectar con precisión y su remate fue despejado sobre la línea por un defensor azulgrana.

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A los 41 minutos de la primera parte, Auzmendi volvió a generar peligro con un disparo que Reinatti desvió hacia un costado. La jugada se inició con una buena combinación colectiva entre Alexis Cuello y Farías, quien asistió al delantero.

Por el lado de la Lepra, hubo algunas aproximaciones, aunque ninguna logró exigir seriamente a José Devecchi. En el complemento, el desarrollo mantuvo la misma tónica, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras frente a los arcos.

La última oportunidad destacada llegó a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando Mathías De Ritis conectó un cabezazo que terminó en las manos de Reinatti.

El empate dejó sensaciones diferentes para ambos equipos. San Lorenzo lamentó no haber aprovechado la localía para meterse en zona de clasificación, mientras que Newell’s sumó un punto valioso que le permitió conservar el sexto puesto de la Zona A, con 21 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto rojinegro recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el domingo 1 de noviembre, con el objetivo de seguir sumando y acercarse a la clasificación a los playoffs./Inicio Código Embebido/

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