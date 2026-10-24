FOTO: Detienen a un hombre por incendiar autos en San Martín: preocupación vecinal

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas, acusado de haber incendiado intencionalmente varios vehículos en jurisdicción del partido bonaerense de San Martín, desde el mes pasado y hasta la fecha, según consignaron las autoridades policiales.

El sujeto, en situación de calle, fue identificado como Cristian Antonio Castaño, quien fue arrestado por el personal policial en la vía pública. Además, durante el procedimiento fueron secuestrados tres encendedores.

Castaño fue detenido luego de un extenso raid delictivo en ese municipio, que incluyó el incendio de autos en las localidades de Villa Ballester, San Andrés y Chilavert, y la lógica preocupación de los vecinos afectados.

Si bien el acusado llevaba a cabo los ilícitos por la madrugada, cuando había poco movimiento en las calles, fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que fue reconocido, y finalmente arrestado por el personal policial.