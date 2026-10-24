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Detienen a un hombre por incendiar autos en San Martín: preocupación vecinal

Se trata de un sujeto de 36 años en situación de calle, arrestado tras un largo raid delictivo en la zona.

24/10/2026 | 22:57Redacción Cadena 3

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Detienen a un hombre por incendiar autos en San Martín: preocupación vecinal

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas, acusado de haber incendiado intencionalmente varios vehículos en jurisdicción del partido bonaerense de San Martín, desde el mes pasado y hasta la fecha, según consignaron las autoridades policiales.

El sujeto, en situación de calle, fue identificado como Cristian Antonio Castaño, quien fue arrestado por el personal policial en la vía pública. Además, durante el procedimiento fueron secuestrados tres encendedores.

Castaño fue detenido luego de un extenso raid delictivo en ese municipio, que incluyó el incendio de autos en las localidades de Villa Ballester, San Andrés y Chilavert, y la lógica preocupación de los vecinos afectados.

Si bien el acusado llevaba a cabo los ilícitos por la madrugada, cuando había poco movimiento en las calles, fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que fue reconocido, y finalmente arrestado por el personal policial.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
Un hombre de 36 años, identificado como Cristian Antonio Castaño.

¿Qué delito se le imputa?
Se le acusa de incendiar intencionalmente varios vehículos.

¿Dónde ocurrieron los hechos?
En el partido bonaerense de San Martín, específicamente en Villa Ballester, San Andrés y Chilavert.

¿Cuándo sucedieron los incendios?
Desde el mes pasado hasta la fecha de su detención.

¿Cómo fue capturado?
Fue arrestado tras ser reconocido por las cámaras de seguridad de la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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