Las elecciones parlamentarias en Serbia marcan un momento clave entre Vucic y los estudiantes

BELGRADO, Serbia (AP) — Los serbios votaban el domingo en unas elecciones parlamentarias que se consideran un duelo entre el líder populista del país balcánico, Aleksandar Vucic, y un movimiento de estudiantes universitarios que encabezó protestas contra él durante casi dos años.

Aunque los 6,4 millones de votantes de Serbia pueden elegir entre 18 partidos que aspiran a entrar en el Parlamento de 250 escaños, las elecciones han tomado la forma de un referendo entre el Partido Progresista Serbio, la formación conservadora de Vucic, y la Lista de Estudiantes, respaldada por jóvenes.

Se cree que los principales contendientes están empatados en las encuestas, lo que convierte las elecciones del domingo en las más inciertas de los últimos años. Se espera una participación alta y podría empujar a la mayoría de los partidos más pequeños por debajo del umbral del 3% necesario para ingresar en la asamblea.

Si bien Vucic ha superado de forma habitual a la fragmentada oposición serbia en el pasado, el movimiento juvenil sin liderazgo ha demostrado ser un rival difícil que sacudió su firme control del poder en Serbia como nadie más pudo hacerlo en los últimos 14 años desde que su partido llegó al gobierno.

Una victoria estudiantil probablemente resonaría más allá de Serbia, ya que países de toda Europa enfrentan protestas de jóvenes y estudiantes.

Las elecciones recientes en Serbia se han visto empañadas por irregularidades y la Unión Europea observa de cerca el desarrollo de la votación del domingo en un país candidato a integrarse al bloque.

Tanto observadores electorales internacionales como locales ya han expresado su preocupación por la seguridad y la equidad de una campaña marcada por detenciones, un control gubernamental casi total de los medios y reportes de vigilancia y ciberataques contra activistas.

Elecciones locales celebradas a principios de este año en 10 municipios de Serbia registraron ataques violentos contra periodistas y activistas. La anterior votación parlamentaria, en 2023, se vio seguida por protestas de la oposición que denunciaron fraude.

Si su partido SNS obtiene la mayor cantidad de votos, Vucic se convertirá en primer ministro tras haber cumplido dos mandatos casi completos como presidente. Renunció a la presidencia el mes pasado para encabezar la campaña.

La popularidad de los populistas se ha erosionado desde que 16 personas murieron hace dos años cuando se desplomó una cornisa de concreto en una estación de tren en el norte de Serbia, lo que desató una ola de protestas juveniles que exigían rendición de cuentas por el desastre y justicia para las víctimas.

La indignación reflejó acusaciones generalizadas de corrupción y amiguismo en las altas esferas. Los manifestantes afirmaron que el soborno descontrolado llevó a negligencias durante las obras de renovación en la estación de Novi Sad y, finalmente, al colapso de la estructura.

Pese a las protestas, Vucic conserva un apoyo considerable entre los votantes serbios. Sus admiradores lo ven como un líder capaz de guiar a la nación a través de las incertidumbres globales, una imagen cuidadosamente construida por los medios generalistas.

El movimiento de la recién formada Lista de Estudiantes difiere de cualquiera de las organizaciones políticas en Serbia. Está moldeado por estudiantes universitarios, pero ninguno de ellos figura realmente en la lista. En su lugar, los candidatos son expertos poco conocidos, deportistas, agricultores y artistas.

Este enfoque buscaba contrarrestar el gobierno unipersonal de Vucic y recuperar un sentido de comunidad y solidaridad. El mensaje de campaña "sabemos cómo" prometía un esfuerzo no partidista para reconstruir la economía y la democracia de Serbia tras un cambio de gobierno.

Con su energía juvenil, los estudiantes han atraído a votantes desilusionados con los políticos locales. Demonizados por los medios progubernamentales, los estudiantes han recorrido el país en bicicleta y a pie para llegar a votantes en zonas rurales, los bastiones tradicionales de Vucic.

Las encuestas electorales han arrojado resultados variados, mientras ambos bandos aseguran ir por delante. Algunos analistas temen inestabilidad postelectoral en caso de un resultado ajustado.

Vucic ha afirmado que su bando aceptaría la derrota si perdiera la votación. Pero también ha advertido que cualquier protesta que pudiera estallar para denunciar fraude en caso de un triunfo de su partido sería sofocada de inmediato.

No se espera que la comisión electoral estatal publique el recuento oficial antes del lunes.

Magda Anastasijevic, analista de Europa del Este del monitor de conflictos ACLED, comentó que la violencia electoral ha ido en aumento recientemente en Serbia y podría escalar, "particularmente si se impugnan los resultados".