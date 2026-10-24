Tristán Suárez y Almagro empatan, lo que beneficia a Temperley en la lucha por la clasificación

FOTO: Tristán Suárez tropezó con un empate ante Almagro y deja con vida a Temperley en la Zona B de la Primera Nacional.

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- Tristán Suárez empató 1-1 con Almagro en la penúltima jornada de la Primera Nacional, un resultado que dejó a Temperley con opciones de clasificación, ya que se encuentra a solo tres puntos de la zona de acceso y deberá enfrentar a Chacarita Juniors el próximo domingo con la necesidad de sumar para seguir en carrera.

El partido, disputado en el estadio Tres de Febrero, tuvo como protagonistas a Enzo Martínez, quien abrió el marcador para el equipo local a los 7 minutos del segundo tiempo, y a Brian Aguilar, que logró el empate a los 26 de la etapa complementaria. La actuación del árbitro Nahuel Viñas fue objeto de controversia, ya que expulsó a un jugador de cada equipo y además sancionó un penal a favor de la visita. Sin embargo, el arquero tricolor Emiliano González evitó la caída de su arco al detener el disparo de Jonathan Berón.

Por su parte, Quilmes logró una victoria crucial por 2-1 sobre San Martín de Tucumán, lo que le permitió asegurar su permanencia en la categoría con una fecha por delante. El equipo cervecero alcanzó los 42 puntos, estableciendo una ventaja de seis unidades sobre Nueva Chicago y Chacarita Juniors, que siguen luchando por evitar el descenso en la Zona B.

En la Zona A, Ferro sufrió una contundente derrota por 3-0 ante Chaco For Ever en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. A pesar de este revés, el conjunto de Caballito se mantendrá como único líder de su grupo, aunque la derrota generó dudas de cara a la última fecha.

Ferro conserva una ventaja de cinco puntos sobre Godoy Cruz, que visitará a Mitre de Santiago del Estero este domingo. Si el equipo mendocino logra una victoria, acortará distancias y llegará con chances matemáticas de clasificar a la final por el ascenso en la última jornada.